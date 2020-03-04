【金剛旅神團】新宿睇吞拿魚解體騷　再食埋骨髓同喉嚨

吞拿魚解體騷每晚都有，平日在19:30開始、周六日及假期則在18:30開始。(影片截圖)

金剛過往喺大台主持過唔少飲食節目，不過自從轉投ViuTV後，主持嘅多數係旅遊節目，喺《金剛旅神團》中，金剛帶同陳俞希、沈殷怡、練美娟、余逸思齊齊去到日本一齊食、玩、買。不過，同樣嘅題材，大台嘅《森美旅行團》早已經發展到第三輯，金剛喺咁嘅情況下，又靠咩搏得觀眾嘅留意呢？

150港元可以食到三款吞拿魚稀有部位，都算抵。既可生食亦可炭燒。(影片截圖)

昨晚（3日）一集，金剛除介紹去年才開幕、位於新宿嘅溫泉酒店之外，亦去到喺日本食評網中評價甚高吞拿魚料理。位於新宿歌舞伎町嘅まぐろ商店最大特色係每晚都有吞拿魚解體騷，完騷後，將會送出兩碟刺身俾其中一枱客人（用猜拳定輸贏）。除咗解體騷之外，餐廳另一特色係提供多款吞拿魚稀有部位刺生，當中包括骨髓、血合肉、魚顎、腦天（吞拿魚頭頂部分，屬脂肪最多）、喉後肉（喉嚨後面嘅肉）。吞拿魚骨髓只得26粒左右，聽落十分珍貴，但金剛食完之後就竟然話其實無咩味，因為佢最欣賞嘅係魚顎拖羅，並指進食時條脷有瀡滑梯嘅感覺。

呢桶吞拿魚飯，夠3至4人食，價錢為2800日元，每晚解體騷後30分鐘都會減至1999日元。(影片截圖)