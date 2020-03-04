【最靚星二代】林愷鈴20歲生日留家慶祝　龔慈恩：無奈但也佩服

林愷鈴一出道已備受觸目，被杜琪峯簽約旗下。（IG：@kung_mimi）

被封為最靚星二代嘅林愷鈴（Ashley），廣告電影模特兒工作接踵而來，但其實佢3月3日先剛剛20歲﹗媽媽龔慈恩曬出母女合照，真係餅印一樣，佢爆出壽星女生日第一件事做啲咩，仲話好無奈。

龔慈恩貼出同囡囡林愷鈴母女合照。（IG：@kung_mimi）

龔慈恩喺社交網向愛囡送上生日祝福，佢話：「20歳生日做的第一件事還是在房間裏做功課看書！有點無奈也真佩服你的毅力和努力！繼續加油親愛的。」原來正就讀香港大學建築系嘅Ashley，即使生日都無出街，留喺屋企乖乖溫書，龔慈恩貼出一張囡囡坐喺櫈上睇書嘅相，好文青好有氣質。

生日都留喺屋企溫書，林愷鈴真係好乖。（IG：@kung_mimi）

而另一張母女合照見到佢地頭貼頭，笑容一致非常溫馨。Ashley亦有分享感受：「就這樣，我一字頭的人生階段就結束了。我不是哪種非常重視儀式感的人，但我覺得二十歲也算是一個 big birthday。其實我不太捨得卸下「teenager」的身分，因為我總是覺得自己還沒「無賴」夠。今天我突然覺得自己的年紀是一種壓力，不是因為我怕衰老，而是我覺得時間過得太快，我進步得太慢。」