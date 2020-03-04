李綺雯斥抖音教壞人兼智商低下：吸引到的用戶也是這種

對於抖音拍片者嘅呃like動機，李綺雯認為係跟風行為多啲。(le.e.man@ig圖片)

抖音大受內地網民歡迎，甚至唔少藝人都有玩過。不過，近年喺抖音瘋傳嘅「破顱者挑戰」（Skull Breaker Challenge）/「3人跳挑戰」(Tripping Jump Challenge)等惡作劇影片已引起不少爭議，甚至造成有人死傷。

李綺雯連續出兩個IG Story斥抖音似「毒品」。

不過你有你爭議，呃like繼續有，最新嘅「The Salt Challenge」（食鹽挑戰），挑戰者要將鹽倒入口中並大口進食，有醫生指出此挑戰可嚴重傷害身體功能，短時期攝入大量鹽份，可導致脫水、神誌不清，噁心、嘔吐，嚴重者或會昏迷。李綺雯（𡃁妹）前晚在IG Story上載有關食鹽挑戰嘅報道，並發文表示：「又係抖音！令人智商下降，點解成日叫人唔好分享抖音片，就係因為佢嘅出片同睇片都係呢啲人，分享就是助長。」之後，她又再發文指抖音定位太low，並謂「吸引到的用戶也是這種」，又話「這種像毒品一樣，不停輸送容易獲得短暫快樂instant gratification，很多小孩子因此上腦，影響腦袋發肓，因為他們根本不用用腦了。」

食鹽挑戰係抖音近期嘅熱門事項。

李綺雯接受《香港01》訪問時，表示自己從未用過抖音，她覺得最教壞人嘅抖音片段非Skull Breaker Challenge莫屬。問她會否擔心言論會對內地網民造成傷害，李綺雯就話：「內地好多網民都開始不用抖音」。