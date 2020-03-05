日本第一牛郎踩入YouTube做網紅　5分鐘短片自爆入行秘史

現年只有27歲，但年賺3億日圓，更有「日本第一牛郎」之稱的Roland，受無數女性愛戴，更有無數男性羨慕他的才能，想向他偷師。

在網上不時也會有Roland的簡介出現，他在18歲中學畢業便投身牛郎這行業。多年來他堅持賣藝不賣身，只會陪客人聊天談心，單憑其花美男外表、鋼條身形及圓滑的交際能力，讓他成為年薪高達3億日元的「日本第一牛郎」。而Roland曾經接受多個媒體訪問大方分享自己做牛郎追求的生活方式：「因為想優雅地賺錢，飲酒及宿醉不是我要的生活。」，另外Roland的金句亦令大家刻骨銘心，甚至會出書分享，其中最經典莫過於是他說：「世界上只有兩種男人，我，和我以外的。」

Roland迷倒不少女性。（IG：roland_0fficial）

現在他又有破格的行動，就是要進攻YouTube界，做一名YouTuber，節目名稱是《THE ROLAND SHOW》。首條預告片約一分鐘長度，Roland以旁白說出過往辛酸，回想起當年成為「歌舞伎町之王」前受盡無數人白眼：「看到他們笑我，就覺得自己的目標是正確的，追求並實現『大家覺得可笑』的夢，這才是男人真正的樂趣。完成這個夢想後，我會再找一個會被大家嘲笑的夢想，然後再實現它，反覆持續下去。」短短影片推出幾天，已經有1.2萬人追蹤他的頻道，可看得出「帝王」的魅力非凡。

這個完美的男人之前接受媒體訪問時候連新冠肺炎也不怕，表示應該是新冠肺炎害怕他才對。（Ig：roland_0fficial ）

而昨天（4日）他頻道便發布一條影片，說這是他人生第一次向大家自我介紹，除了會介紹名字、年齡、家庭狀況等，他也會分享主要是牛郎工作之外，原來Roland在老家也有開珍珠奶茶店，不過他笑言只是一間小店。另外談到這個節目名稱為何叫做《THE ROLAND SHOW》，「我覺得自己人生就是一場show，當然主角是我自己，就是想憑著拍攝影片，將我的人生呢一場show展現俾大家睇。」

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