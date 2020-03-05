【埋嚟睇 埋嚟玩】首周播出被網民鬧爆　監製直認︰係會有啲甩漏

ViuTV近日推出一系列自家製新節目和劇集對撼TVB，例如有《二月廿九》和《金剛旅神團》等，當中綜藝節目《埋嚟睇 埋嚟玩》以直播形式和每集以遊戲形式派獎金給觀眾為賣點。不過，網民似乎就對節目內容頗有不滿，在ViuTV Facebook專頁狂留負評，更大叫要「腰斬」。

五位主持中，只得伍詠薇有做直播節目的經驗。（Instagram@k_thyy）

《埋嚟睇 埋嚟玩》由伍詠薇、王頌茵、曾贊學、朱晉傑和余逸思主持，以一間酒吧的形式布置，每集會搜羅香港和海外有趣的吃喝玩樂資訊，更有主持實地體驗，例如小占到日本親身試做「牛郎」，節目也有其他環節，例如有天氣小姐在廠以外的地方報天氣、昨晚（4/3）的一集又有試食西瓜加薯片或辣椒醬，重點是每集會問問題，以最有創意的答案為原則，挑選4位觀眾，每人送出港幣1000元。有網民表示支持ViuTV作新嘗試，和大讚他們用心製作。不過，有更多網民對節目非常不滿，洗版式在Facebook專頁留言，他們的意見大致有四點，第一︰內容方面空泛和鬆散欠重點，第二︰跟TVB的節目《Do姐有問題》、《千奇百趣》等相似，第三︰主持之間欠默契氣氛一般，第四︰硬件方面，觀眾反映有時發了訊息到指定電話，只得「單剔」，疑似沒有收到。

節目的配搭是有新鮮感，不過間中有冷場，看來默契還未是很好。（電視截圖）

網民的留言非常「火滾」，有人說︰「睇咗10 分鐘頂唔順，轉台」、「睇左兩晚，真係唔知個節目做咩，又唔好睇，得個嘈字。不如腰斬左佢啦。」、「個節目無乜重心，唔知係度做乜，中間有段係d（啲）主持講外國d（啲） 習俗、奇人奇事，呢段我覺得十分之突兀」、「睇咗兩晚，真係唔掂，唔知想點，內容空洞，係近期最悶最無聊嘅節目」、「我只係覺得個節目唔尊重參加者。在於我黎（嚟）講，贏同輸都冇問題，問題係你連睇都冇睇，但就扮睇左（咗）。就係（喺）節目入面話睇晒d（啲）回覆後選出4個，再假d丫（啊）。」等等。

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《香港01》記者向節目監製吳繼業查詢，他坦言節目的初心是想帶給觀眾開心，當初有這個Idea有兩大原因，「因為經濟好似好唔好，市民又好似好唔開心，希望做個開開心心啲嘅節目出嚟，等大家叫做坐喺屋企睇電視，有時輕鬆啲。」另外，他指想以這個機會訓練台前幕後的工作人員和藝人做直播的能力，藉以製造他們之間的一種凝聚力和默契，而且除了伍詠薇之外，其他新主持從未做過直播節目，這也是一個經驗讓他們學習。至於多了觀眾支持ViuTV的節目，他笑指︰「咁梗係好啦，梗係好高興，即係公司台前幕後上下都開心咗，覺得努力冇白費，有人支持。」

節目又突然出現食西瓜這環節。（電視截圖）

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對於網上的負評，吳繼業直言︰「因為太多未做過Live嘅幕前，係會有啲甩漏嘅，係有啲未捉到個節奏，同埋自己個個性，我哋都唔可以怪責佢哋嘅，都要慢慢改善，畀啲時間，我哋慢慢改嘅。」而1000元利是旨在幫香港人打打氣，希望大家開心少少。關於訊息的問題，他說︰「因為太多人send嘢嚟我唔知係咪Whatsapp嗰邊一啲技術上嘅問題，我哋有截止時間，截止時間之後係轉咗飛行模式，第二朝都開返嚟睇啲留言，但係我唔知點解有啲係『單剔』，有啲係『雙剔』咁樣，其實我自己試過都有『雙剔』嘅，唔知係咪太多，排隊入嚟有時間嘅差別。」講到跟TVB的《Do姐有問題》相似或有比較，監製回覆︰「都冇得比較㗎喇，其實拍一啲外地奇趣片難免都『如有雷同，實屬巧合』，我哋咪盡量搵一啲Items未見過咁樣。」

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