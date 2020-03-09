【日本民宿】靚女主持羅堃尉突然爆喊：好想建立屬於自己嘅家

開電視的旅遊節目《美少女日本民宿》由多位女神主持，包括沙律張沛樂、羅堃尉（Karen）、Hillary劉沛蘅。繼上集與沙律一起浸溫泉掀起話題之後，羅堃尉即時成為網友追蹤對象，人氣急升。

重溫沙律同Karen浸溫泉、同埋首集沙律性感登場嘅畫面：

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其實《美少女日本民宿》除了是介紹日本民宿和旅遊勝地之外，還有不少時間讓主持人分享自己的心情和經歷，例如在在Karen接棒繼續前，沙律已分享過自己臂下紋身的小秘密和單身心情。今集Karen亦在節目尾聲分享了自己的個人經歷，說著說著更不忍感觸落淚。

旅遊節目唔係應該開開心心㗎咩？因咩事要喊晒口咁慘慘豬呀？（影片截圖）

節目中，Karen參觀完一間非常地道的屋主共住民宿之後，就開始在房間裡分享個人感受：「我自己住嘅屋企其實就相對比較細，首先我自己間房係得幾十呎，同埋我係瞓碌架床嘅上格床，下面係衣櫃同書枱，我覺得香港真係樓價太貴，咁辛苦做嘢搵咁多錢，買樓畀首期嗰吓可能就冇咗一大半，甚至係冇咗九成，之後仲要慢慢咁供落去，對於香港年青人嚟講係一種好難負擔得起嘅壓力，大家埋頭苦幹就係為咗層樓，想買到一間自己嘅屋企咁，咁所以係好難負擔得到。」

Karen是TVB節目《美女廚房》的美女學徒之一。（資料圖片）

說到此時，羅堃尉突然落淚，連工作人員都忍不住問她是否正在供樓。雖然她否認是樓奴，但仍然有好幾秒泣不成聲，平靜過後，她解釋謂：「因為我覺得身邊好多朋友，佢哋都因為住屋問題好大壓力，加上可能同屋企人嘅關係未必真係好和融洽嘅話，有時困死喺同一個地方，大家未必係咁夾，或者有面阻阻嘅感覺。咁間屋又咁細，有時都會大壓力，同屋企人又有拗撬，係一個好難改變嘅事實。因為地太少，人又太多，所以真係好難負擔到一個屋企，咁我自己都好希望可以儲到一筆錢，建立一個屬於自己嘅家。」

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