【開心速遞】食屎陳先生黃志榮　運輸署廣告演司機最經典

食屎陳先生同高小姐(甄詠珊飾)，昨晚玩錯摸偷情橋段。(《開心速遞》電視截圖)

《開心速遞》昨晚劇情講食屎陳師奶(孫慧蓮飾)老公疑似偷食高小姐(甄詠珊飾)，引發不少笑話，當中食屎陳先生由經典特約演員黃志榮飾演，獨特的演戲方式令人印象難忘，如果有留意港產片或電視、甚至政府廣告，必定認得出黃志榮，他接受《香港01》訪問時表示，原來入行前他是輔警，他說：「我入咗行都26年喇，我入行係因為日本仔同陸哥(陳應康)，記住幫我多謝佢哋兩個呀，入行初時多演軍裝嘅，後尾我又覺得太局限喇，咁就同TVB藝員部講可唔可以試下其他角色，咁咪越試越多囉，今次《開心速遞》都係咁，初頭點知有咁多發揮?我哋都唔會知啦，多謝助導、導演、監製啦，等我過足癮，哈哈!」

運輸廣告黃志榮飾演小巴司機，相信網友應該有印象。(電視截圖)

不單止網友覺得黃志榮演得攪笑，甚至《開心速遞》監製林建祥都讚他演出到位：「陳先生有嗰種⋯周星馳試戲嗰種特質，佢係一個好資深嘅特約演員嚟。」而黃志榮就表示自己拍戲純為興趣：「我哋呢啲退休人仕做戲就為咗過癮架啫，《開心速遞》成班演員好鍚我哋班特約架，我哋都係叫丹爺做根叔，呂慧儀做長腳蟹，大家拍劇好開心嘅。」除了《開心速遞》黃志榮2004年拍了運輸署廣告，片中飾演司機，他說：「呢個都幾難忘，片入面有個細路仔幫我整倒後鏡嘅，唔知佢而家點呢?拍完嗰次之後就冇見過喇，我都想知而家佢大過咗係點呢?」希望當日那位小朋友可以看到這篇報道，當時同榮叔打個招呼啦。

黃志榮在《開心速遞》發揮機會多。