邱淑貞的大女沈月,向來有最美星二代的美譽,現年18歲的她完美遺傳了媽咪強大的基因,無論樣貌身材都似足媽咪。熱愛時裝的她還成為了她爸爸沈嘉偉時裝王國I.T的御用模特兒,成為爸爸公司旗下品牌的「生招牌」。又有傳沈月與媽咪達成協議,擱置了到英國升學的計劃,將會加入爸爸沈嘉偉的時裝王國公司,幫忙打理公司業務,跟叔叔沈健偉學習做生意,為接管家族生意作準備。

沈月為爸爸旗下品牌行騷。(ig@yuetyuetxx)

但上月她的爸爸被發現出席了警務署署長鄧炳強的撐警飯局,再加上沈嘉偉被員工踢爆公司為減低經營成本,要員工放無薪假,他卻依然生活富貴而遭網民批評。而身為女兒的沈月亦遭到牽連,被網民於她的IG瘋狂洗版鬧爆。日前沈月post了一輯她身穿爸爸公司新一季服裝的雜誌相,被網民留言:「Shame on your dad!」、「Are you disappointed of your father? 」結果她出post不足10分鐘即關掉留言功能。

沈月急刪IG留言功能。(ig@yuetyuetxx)

點擊下圖逐格睇沈月嘅靚相: