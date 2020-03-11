方力申挑戰茹素十日減兩公斤：餐枱上的「全素」者

近年愈來愈多人嘗試茹素，一為健康二為環保，有時仲可以減磅添。剛剛踏入40歲嘅方力申最近茹素十日，短短時間已經有啲成績：「想親身體驗一下對身體有什麼變化。」

方力申最近挑戰十日茹素。（IG：@alexfongliksun）

小方喺IG分享：「生日後，新字頭新階段，我想試一件我從來都沒有想過會做的事，就是從今天起，我要嘗試10天的純素飲食，親身體驗一下對身體有什麼變化，有多少益處。一直以來，我都是無肉不歡，一餐沒肉就好像沒吃過東西一樣的那種人，在餐枱上的「全掃」者到「全素」者，老實說，這雖然只是一個小小的實驗，時間又不長，但是，我真的有點緊張，有明白我的人嗎？有人想一起試試嗎？哈哈，加油！」

小方分享茹素餐點，其實都幾豐富呀。（IG：@alexfongliksun）

由無肉不歡變全素，小方挑戰十日後拍片同大家分享感受，仲話好想繼續試：「唔辛苦亦經常出街食飯，亦無想像中難，因為依家有好多替代品，朋友都好就我幫手搵素菜，體重方面輕咗2KG，但食咗好多澱粉質，呢排又游好多水運動量大，同埋SKIP咗無食早餐，食少咗一餐，可能瘦咗未必關茹素事，我亦唔係為減肥，點都好我仲想繼續試，試清楚有咩分別。」

小方話茹素無想像中辛苦。（IG：@alexfongliksun）