王頌茵短髮look引死連登仔　榮登ViuTV女神系列：多謝大家讚我靚

入行兩年，Kathy仔作品唔算多，但竟然被網民封為女神。(k_thyy@ig圖片)

ViuTV新劇《二月廿九》好評如潮，連帶一眾ViuTV藝人都備受關注，除咗女主角吳海昕之外，《埋嚟睇 埋嚟玩》主持之一嘅Kathy仔王頌茵亦被網民封為女神，並大讚王頌茵比無綫花旦高質。25歲嘅Kathy仔畢業於IVE的珠寶設計及科技高級文憑課程。早前最出位的是主持《總有一瓣喺左近》，一個女仔勇敢探靈，其個性表現得到觀眾讚賞，短髮嘅佢因與姜濤撞樣被引起熱話。

Kathy仔都有參與《打天下》的拍攝。(k_thyy@ig圖片)

被網民力捧做女神，Kathy仔接受訪問時不時大笑：「好多謝網友讚我靚，但唔會有飄飄然感覺，因為我都係幾貼地嘅人，但我覺得有人讚都係好事，因為始終係外表去吸引人留意自己，之後就可能會慢慢留意我嘅作品。但其實我覺得女神係有啲空範，因為自己入行兩年左右，但竟然都上到女神榜，Kathy仔喎，係未應該開心先。？」Kathy仔透露自睇完《比悲傷更悲傷的故事》後，瞬即被陳意涵所吸引，認為她無論是演技抑或在綜藝節目、劇集的表現都同樣吸引人，女神套用在她身上才是合適。Kathy仔早前完成電視劇《打天下》後，近日主力《埋嚟睇埋嚟玩》嘅主持，她說：「伍姑娘帶住我哋四個主持仔做一個live show，其實對自己嚟講，都幾大挑戰性，始終係第一次做，所以都有一定壓力，但大家都好俾心機去做好件事。每日4點左右就會入廠對稿，伍姑娘亦好俾心機去教我哋，有咩做得唔好佢都好有耐性咁去講。」