「中國4000年第一美女」鞠婧禕38.5kg激瘦身材　keep fit方法曝光

有「中國4000年第一美女」稱號，現年25歲的內地人氣偶像鞠婧禕，憑住甜美標緻的靚樣而爆紅，火速成為新生代女神之一，更紅到去日本，深受日本的網民喜歡。作為偶像兼女神，除了有靚樣，當然還要擁有Fit爆的身材，肥絕對是女星的大忌。鞠婧禕早前就曾公開過她的體重，身高159cm的她，只有38.5kg，雖然她身高不高屬嬌小身形，但38.5kg也太瘦了吧。不過作為女星就是要保持纖瘦身材，而她keep住這副瘦身材的方法就於日前曝光了。

鞠婧禕有「中國4000年第一美女」稱號。(鞠婧禕微博)

日前她用小號於微博post了一段她吃麵包和洗臉的短片，並留言表示：「既然沒睡那就來這感受無聊，是這樣，本來想錄彈個琴，結果邊啃面包邊發呆半小時過去了，然後困了 ，再然後準備洗臉洗澡睡覺了。」片中的她吃一口麵包都咀嚼了很久，有網民就數過她咀嚼了32次，令網民大感驚訝。有網民就推測鞠婧禕應該是為了避免狼吞虎嚥容易吃多了易發胖，才會細細咀嚼這麼多次才吞下，這樣也能增加飽肚感，细嚼慢咽會吃少一些。

日前她用小號於微博post了一段她吃麵包和洗臉的短片。(鞠婧禕微博)

有網民就嘗試效法她這個方法來控制食量，但都表示失敗了，留言表示：「真的很難做到呀。」、「都咀嚼到累了」、「我一頓飯還沒有她咀嚼的多」、「不到十下就忍不住吞了」、「做明星也太難了」。

鞠婧禕早前就曾公開過她的體重，身高159cm的她，只有38.5kg。(鞠婧禕微博)

點擊下圖逐格睇鞠婧禕食包咀嚼32下嘅片段，以及佢其他靚相：