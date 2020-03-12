無綫主播麥詩敏爸爸是《警訊》經典主持麥振江　一張童年照露玄機

TVB新聞主播麥詩敏（Gloria）每晚都主持《天氣報告》，樣子甜美的她成為了網民的追捧對象。相信最令人深刻的是，她在2015年報新聞時錯誤讀出「中東呼吸綜合症」一事。昨日（11/3），麥詩敏在IG上載了小時候爸爸抱着她和妹妹的相片，寫着：「Which one is me？」，hashtag #1997，照片中的Gloria當年只有5歲，非常可愛。不過網民竟然錯重點，將焦點全部放在Gloria的爸爸身上，因為他就是《警訊》的前主持麥振江。

Gloria在IG上載了小時候爸爸抱着她和妹妹的相片。（IG/ @glorrrrr）

Gloria爸爸麥振江是前港台主持，由1979年起擔任《警訊》節目主持人，足足主持了15年，其間與七位警隊「一哥」交手，包括洋人處長顏理國、首位華人一哥李君夏、接班人許淇安、曾蔭培、李明逵、鄧竟成和曾偉雄。

麥振江當年憑着正氣凜然的形象，成功令觀眾留下印象。網民更一度誤以為他是警務人員，稱呼他做「麥警司」，但其實麥振江的真正身份是節目製作人員，在幕後擔任編導工作。

麥詩敏曾在個人社交平台上載與爸爸的合照，兩父女感情相當不錯。原來Gloria入行做電視台主播，都是因為得到爸爸的鼓勵。麥詩敏2014年大學畢業後，麥振江看到電視台聘請新聞報道員，就鼓勵女女去嘗試，結果就獲得TVB取錄。

重提女女剛入行，報新聞時錯誤讀出「中東呼吸綜合症」及後再被網民瘋狂洗版，麥振江說Gloria當時都有不開心，幸好上司沒有責備她。作為爸爸只好在旁安慰，對她說以後再有同樣事情發生時就會識得處理和改善。相信80年代有睇《警訊》的都會認得麥振江，有幾多人曾經以為他是警務人員呢？

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