【開心速遞】騷肌斬叉燒馬明係校草冠軍　原名吳子沖人稱劍擊王子

無綫高收視處境劇《愛．回家之開心速遞》除了一眾主要的角色之外，還不時會加入一些新角色客串演出。昨晚播出的一集就有由吳子沖飾演的美男子馬明，他所飾演的馬明在飯堂內騷肌斬叉燒，傳聞他原來還是飯堂的少東，一眾女生都被他迷得神魂顛倒，紛紛為他爭風吃醋。不過熊心如 (蘇韻姿飾) 對馬明不但毫無興趣，更不滿他到處「收女兵」，所以就與金城安 (周嘉洛飾) 等人設計揭破馬明以同一藉口向其他女學生借錢的真面目。

吳子沖於劇中飾演馬明。(劇集截圖)

事實上吳子沖 (Felix) 的確是幾靚仔，現年28歲的他是模特兒出身，身高187CM的他，讀書時已兼職擔任時裝模特兒，亦曾參加雜誌舉辦的大專校花校草選舉，並獲得冠軍。他也是一名運動健將，熱愛打籃球，又擅長劍擊運動，在學界更有劍擊王子的稱號。Felix曾在英國留學，之後回港報讀香港公開大學，是社會科學系學士，絕對是有樣有身材又有學識。2017年，Felix加入無綫電視第29期藝員訓練班，翌年4月正式成為TVB旗下藝員。另外，他又與2019年落選港姐蔡嘉欣拍過拖，兩人曾一起於IG上開設網上時裝店。

Felix好大隻呀。(ig@ngccf)

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