【法證先鋒IV】Kim Robinson客串鄭希怡前男友　神級髮型師首拍劇

《法證先鋒IV》播出至今有唔少人客串,3月12日晚播出第19集中,鄭希怡飾演嘅Monique重遇外籍初戀情人,二人更有擁吻場面,雖然呢位外國人只係閃現20秒,但佢絕對大有來頭,就係張國榮御用星級髮型師,全港收費最貴嘅Kim Robinson﹗呢次仲係佢處男劇集演出﹗

Kim Robinson首次參與劇集演出,飾演鄭希怡初戀情人Joseph,佢嘅出現令黃浩然及鄭希怡情海翻波。呢次演出一共會喺2集出現,劇中佢仲身患絕症。平時呢類角色都係搵模特兒或臨時演員,呢次可以請到星級髮型師演出,原來梅小青係透過公關鄭紹康拉線。

鄭紹康喺3月9號上載多張相片,當時已透露Kim Robinson客串經過:「記得2018年秋天的餐廳開幕,當時我邀請了梅小青監製,謝雪心,Kim Robinson 等等作晚宴嘉賓,活動順利舉行,之後12月收到小青姐來電,她說正籌備開拍《法證先鋒 IV》,有一個白人教授的角色需要講廣東話的,還要有型有款,兩集嘉賓性質演出純屬客串沒有酬金,問我可否一問 Kim Robinson 有沒有興趣,我第一個反應是 Kim 貴為亞洲首席髮型師,剪一個髮也收過萬蚊,Kim 怎可能抽時間會去拍戲呢?」

雖然好似異想天開,但小青姐努力遊說鄭紹康幫忙:「我也姑且一試吧,誰不知 Kim 聽到第一個反應是,「我咁大個人,從來未拍過TVB電視劇, What the F, 點解唔去試吓,yes will go for it! 」Kim 的態度令我佩服, 人一世物一世,2019年1月拍攝當晚很冷,Yumiko 鄭希怡一早到場準備,我也很緊張,Kim 來到後把氣氛緩和,還自備超過兩萬蚊的私伙睡衣以作演出之用。」

現年63歲嘅Kim Robinson,八十年代起已經打響名堂,曾跟隨英國Vidal Sassoon等大師進修嘅佢,英國已故戴安娜王妃、張國榮、梅艷芳、劉嘉玲等都係佢熟客,據知佢剪髮收費過萬元,但有錢都未必可以有得剪,排期剪髮客人足足要等3個月﹗