【法證先鋒IV】Kim Robinson客串鄭希怡前男友　神級髮型師首拍劇

《法證先鋒IV》播出至今有唔少人客串，3月12日晚播出第19集中，鄭希怡飾演嘅Monique重遇外籍初戀情人，二人更有擁吻場面，雖然呢位外國人只係閃現20秒，但佢絕對大有來頭，就係張國榮御用星級髮型師，全港收費最貴嘅Kim Robinson﹗呢次仲係佢處男劇集演出﹗

Kim Robinson客串鄭希怡前男友。（影片截圖）

kim睇嚟拍得相當開心，劇集播出後喺IG貼出多張拍攝花絮照。（IG：@kimrobinsonhk)

Kim Robinson首次參與劇集演出，飾演鄭希怡初戀情人Joseph，佢嘅出現令黃浩然及鄭希怡情海翻波。呢次演出一共會喺2集出現，劇中佢仲身患絕症。平時呢類角色都係搵模特兒或臨時演員，呢次可以請到星級髮型師演出，原來梅小青係透過公關鄭紹康拉線。

Kim Robinson同鄭希怡仲有擁吻場面。（影片截圖）

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鄭紹康喺3月9號上載多張相片，當時已透露Kim Robinson客串經過：「記得2018年秋天的餐廳開幕，當時我邀請了梅小青監製，謝雪心，Kim Robinson 等等作晚宴嘉賓，活動順利舉行，之後12月收到小青姐來電，她說正籌備開拍《法證先鋒 IV》，有一個白人教授的角色需要講廣東話的，還要有型有款，兩集嘉賓性質演出純屬客串沒有酬金，問我可否一問 Kim Robinson 有沒有興趣，我第一個反應是 Kim 貴為亞洲首席髮型師，剪一個髮也收過萬蚊，Kim 怎可能抽時間會去拍戲呢？」

梅小青當日見到呢個角色時，就想搵Kim客串。（Facebook：@鄭紹康 Francis Cheng)

雖然好似異想天開，但小青姐努力遊說鄭紹康幫忙：「我也姑且一試吧，誰不知 Kim 聽到第一個反應是，「我咁大個人，從來未拍過TVB電視劇， What the F, 點解唔去試吓，yes will go for it! 」Kim 的態度令我佩服， 人一世物一世，2019年1月拍攝當晚很冷，Yumiko 鄭希怡一早到場準備，我也很緊張，Kim 來到後把氣氛緩和，還自備超過兩萬蚊的私伙睡衣以作演出之用。」

嚟緊kim仲有一集演出，更同鄭希怡有床上戲。（Facebook：@鄭紹康 Francis Cheng)

現年63歲嘅Kim Robinson，八十年代起已經打響名堂，曾跟隨英國Vidal Sassoon等大師進修嘅佢，英國已故戴安娜王妃、張國榮、梅艷芳、劉嘉玲等都係佢熟客，據知佢剪髮收費過萬元，但有錢都未必可以有得剪，排期剪髮客人足足要等3個月﹗