商台DJ阿檸一個月後再發文憶離世前女友　癡情一面感動網民

商台DJ薛晉寧（阿檸）前女友於2月14日凌晨在沙田發生的一宗奪命交通意外中離世，阿檸非常悲痛。雖然他與這位拍拖多年的前女友早已分手，但他至今仍然未忘情。當晚他凌晨5點於社交網站出Post發文悼念對方，更寫道：「在任何年月、任何空間、宇宙，你都是我最想娶的人，我的老婆。薛晉寧在地球上，一生只會有Obe這個老婆。你去哪兒我都陪你，請你都陪我，在我心入面，被我所有愛保護著你，我傾盡全力愛著的梁銘汶。再見老婆，遲點見。」並以「老公」作下款。

阿檸仍然深愛住前女友。(阿檸FB)

事隔一個月，阿檸今日（14/3）於FB再出Post提及他這位前女友，仍然深愛着對方的阿檸，字裡行間盡是對前女友的深情愛意。他憶述兩人十八歲時互送翻版CD，他又寫道：「我哋做過好多約定，包括世界末日要去邊度等啦；我賺到嘅第一個一百萬要分五十萬俾（畀）你啦；Honey moon要同你去北海道小樽啦；將來無論同對方係乜嘢關係都好，都要做第一個祝對方生日快樂嘅人啦。老婆，我31歲喇，你條友都唔守信用嘅，唔緊要，你爭我嘅，我一定會嚟追，你醒醒定定。」最後寫上：「我會太掛住你。I love you. 放心，你老公，超級叻。」相當癡情。不少網民都留言表示好感動，並為他打氣，叫他加油。

阿檸與他已離世的前女友。(阿檸FB)

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