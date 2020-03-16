39歲莊思敏低調簽紙結婚　莊思明內定接花球後與男友楊明相視而笑

莊思敏（Jacquelin）同台灣珍珠奶茶店老闆男友楊秉逸（Brian）拍拖不足一年決定拉埋天窗，有鑑於新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情，一對新人選擇喺3月15號，於家中低調簽紙註冊結婚。

雙方家長都未能出席，莊思敏用手機直播簽紙儀式。（影片截圖）

話晒係人生大事，雖然只係簽紙無大排筵席，但Jacquelin都先後換上兩套婚紗，長袖露腰以及低胸跌膊魚尾款，都盡顯fit爆身材。Jacquelin兩個妹妹莊思華、莊思明及男友楊明都有出席，但由於疫情關係，身在外地嘅雙方家長都未能親身到場見証儀式，不過一對新人用視像俾四大長老全程直擊過程。

莊思敏同Brian正或成為合法夫妻。（影片截圖）

莊思敏同Brian於家中泳池邊拍攝婚照。（影片截圖）

整個過程都笑聲滿載，由佢地喺泳池邊影相時，大型汽球突然吹走，到宣讀誓詞後一對新人居然忘記交換戒指，相當搞笑。Jacquelin同Brian應親友要求咀足三次，完成儀式後佢地去到家門外拋花球，最終由內定人選莊思明中選，佢拎起花球笑得相當開心，即時拎俾男友楊明，唔知佢地幾時有好消息呢？

莊思敏內定花球抛俾妹妹莊思明，唔知楊明會唔會馬上籌備求婚呢？（影片截圖）