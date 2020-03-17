【新冠肺炎】馬來西亞演唱會延期　吳若希：無謂為咗賺錢去博！

吳若希（Jinny）與周柏豪的馬來西亞演唱會近日因為新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）關係，宣布延期舉行。今天（17日）Jinny出席無綫（TVB）綜藝節目《娛樂大家10點半》錄影時便大談感受。她接受《香港01》訪問時說：「我就唔會話好失落，咁大家都面對緊一個疫症影響，唔單單為我自己安全，都要為每一位嚟睇演唱會嘅支持者安全。希望大家因此疫情關係需要忍耐少少，唔好去人多地方。我哋都好抱歉要延期，唔想影響大家。」

Jinny不知道演唱會需要延期多久才舉行。（葉志明攝）

首次在馬來西亞舉行演唱會，Jinny透露原本是準備了驚喜給一眾歌迷，她說：「始終第一次喺馬來西亞開演唱會，又係第一次同柏豪合作，原本安排一Part係我哋合作。我覺得係開心同吸引，對於我嚟講少係幕前做。（唔講得？）跳舞囉，我跳一個好好睇嘅舞，係我嘅世界呢樣（跳舞）少發生嘛。」

Jinny指現在有更多時間可以練習她的舞技。（葉志明攝）

不過演唱會延期少不免造成金錢損失，對此，Jinny笑言不在意：「我覺得呢個時間係唔需要計較金錢上損失，因為我寧願賺少幾個月錢。搵錢係搵一世，健康都係跟一世。我寧願要健康身體，慢慢工作，健康係大於一切，無謂為咗賺錢去博。」