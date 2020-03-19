「天嬌」譚凱琪嫁入豪門連推無綫兩劇　傳已成功陀B專心安胎

現年39歲的譚凱琪（Zoie）於上月在社交網宣布婚訊，將與拍拖八年的圈外男友莊日宇（Enrico）拉埋天窗。今日她更post了三張她穿上裙褂禮服出嫁的靚相，宣布已正式成為人妻了。Zoie的老公家底豐厚，已嫁入豪門的她，早前曾在訪問中表示即使婚後也不會放棄工作，因為自己尚年輕，想繼續為演藝事業拼搏。Zoie前年憑住無綫劇集《大帥哥》中飾演「天嬌」一角而人氣急升、深受網民的喜愛。她去年又憑住《金宵大廈》入面飾演方家敏（Carmen）一角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳女配角」，演技備受認同。

Zoie於上月在社交網宣布婚訊。(ig@zozotam1o1o)

Zoie的事業發展愈來愈好，TVB亦給予她很多演出的機會，然而有消息指她最近竟然連推兩劇。據悉，她原本已落實接拍兩套新劇，但她日前卻一一辭演了，當中的《BB大晒》她更已經試了造型，在劇中與張頴康飾演夫婦。有傳Zoie今次是以身體出現狀況的理由向公司辭演，即惹來她未婚陀B兼要專心安胎的揣測。不過她身邊的同事都怕她未陀夠三個月會小氣，而未敢當面恭喜她。

有傳Zoie已懷孕。(ig@zozotam1o1o)

Zoie接受傳媒的訪問時就沒有正面回應是否已懷孕，問到是否未夠三個月怕小氣，她就坦言不可以透露太多。她解釋自己辭演是因為家裡有些事需要她去處理，所以向公司請了幾個月假。Zoie接受《香港01》訪問時透露她結婚的安排：「本身婚禮設於海外，但因為疫情下暫時要延遲，因為老人家為我地準備咗個好日子，我們亦都尊重

，所以都想在這個日子先進行了一些儀式。當天在至親見證下已進行了斟茶同簽紙儀式，在這個情況下亦都唔想打搞到太多親朋好友。當日場面好溫馨好感動，尤其在斟茶儀式過程中，家人對我地嘅寄語，令我都不禁流下很多開心而感動嘅淚水。」

另外，Zoie在《BB大晒》中的角色則會由陳自瑤（YoYo）接演。

Zoie沒有正面回應是否已懷孕。(ig@zozotam1o1o)

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