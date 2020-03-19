【新冠肺炎】岑樂怡尼泊爾返港住酒店隔離14日：當地人咳唔掩口鼻

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐全球，政府日前便因應各地疫情向所有海外國家或屬地發出紅色外遊警示，呼籲市民避免離港，更於今日（19/3）凌晨零時起，向所有從中國以外地區入境的抵港者實施強制檢疫措拖。雖然ViuTV小花岑樂怡（阿妹）趕在「死線」前從尼泊爾返港，但她仍然租酒店自我隔離14天，以防萬一。

阿妹最近與旅遊達人吳蚊蚊到尼泊爾拍攝新節目。（Instagram/@lokyi_mui）

阿妹入住酒店：我都擔心中招！

阿妹接受《香港01》訪問時坦言昨天已從尼泊爾返港：「唔需要強制隔離，但我唔想影響到屋企人，所以自己搬出嚟。」她指自己雖然身體未有異樣，但因為當地衛生欠佳，所以有此決定：「佢哋防疫意識好低，隨地吐痰，咳嗽、打乞嗤都唔遮住口鼻，加上尼泊爾又多世界各地嘅旅客，而我又拍攝時又冇得戴口罩，所以我都擔心（中招）。」

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隔離第二日已經悶死

提到阿妹還要隔離多12日才能夠出關，她坦言現在隔離第2日已經悶死：「好在有書、有Apple TV睇，但係好想出街做運動。（出關第一件事會做咩？）正常嚟講係開工，哈哈，其實我最想做係返屋企沖一個好舒服、好乾淨嘅涼。」她又指工作方面不算有太大影響，因為《晚吹 - 總有一瓣喺左近》等節目之前也有拍落的集數仍未播出。

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