【慶餘年】程巨樹身高7呎難搵替身：所有摔、砸都自己來完成

《慶餘年》有不少打鬥埸面，牛欄街剌殺呢一場都算打得激烈。（微博圖片）

喺《慶餘年》中，藤梓荊同范閑不打不相識，更因范閑而與妻兒重聚。可惜藤梓荊與范閑外出時，遇上北齊高手程巨樹，二人雖然武功高強，奈何對方有如巨人一樣，藤梓荊最後為救范閑而選擇犧牲。

張恆瑞喺《慶餘年》戲份極少。（影片截圖）

飾演程巨樹嘅張恆瑞身高7呎1，畢業於要求極高嘅北京體育大學。本身打算做職業藍球員嘅佢，08年曾入選由NIKE舉辦嘅《科比門徒》籃球訓練營，逾百位國內優秀藍球員經選拔後，會有24位去到美國高比訓練營接受訓練，而當時張恆瑞一直留守到最後。而喺呢24位高比門徙當中，除有張恆瑞之外，現為國家隊嘅劉志軒亦係其中一員。



張恆瑞身高216CM，打藍球絕對有優勢。（微博圖片）

不幸因傷而唔可以繼續打籃球嘅張恆瑞，2014年以《奔跑吧兄弟》出道，之後喺唔同嘅作品中，都係飾演護法、大力士，雖然多閒角，但由於身高嘅關係，令唔少觀眾都留下深刻印象。去年，由林書豪、李易峰擔任教練嘅真人騷《我要打籃球》中，張恆瑞亦都有參與，不過佢喺第四集上場時，由於佢無聽教練指示守藍底，結果累全家輸波，故無緣進入32強。

張恆瑞話因為身形關係，從來都唔會用替身，打鬥埸面全部都親自上陣。（影片截圖）

《慶餘年》雖然有唔少打鬥埸面，但牛欄街刺殺一幕可以話係打得非常激烈，張恆瑞就曾在微博發文表示由於身形關係，所以無可以搵到替身，無論係被打或者被砸都要自己頂上。由於程巨樹與他在《東宮》嘅暖男完全相反，所以當初曾擔心會被觀眾討厭。直到劇集播出後，他看到觀眾留言才覺得辛苦沒有白費，甚而有想喊嘅衝動。



喺《橙紅年代》中，同陳偉霆合作。（微博圖片）