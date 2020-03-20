【一曲走天涯】鄭敬基歌手出身突轉行演戲　30年後首披露背後原因

鄭敬基最近以嘉賓身份參與拍攝由蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》，大談自己的歌唱生涯。提到他與黃寶欣在1987年合唱的《酒杯敲鋼琴》，他笑言歌曲猶如他的身份證：「坐車的時候，人們最喜歡說『基哥、鄭中基，《酒杯敲鋼琴》唱得很好啊。』有一段時間不在香港，我知道鄭敬基和鄭中基很容易搞混，這首歌反而永遠不會錯。」

談到當年突然轉行做演員，鄭敬基便講述背後原因，原因是組合「風雲」拆夥後，成績未如理想：「我相信這是我第一次披露，風雲一拆開之後，唱片賣了五六萬張，但到我單飛，短短一年，就即刻跌到一萬，那時候我心裡就想，完了，為什麼會這樣呢？突然間有人說，不如你做電視吧，第一次就做一套處境喜劇，叫《我愛俏冤家》。」

鄭敬基最近以嘉賓身份參與拍攝由蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》，大談自己的歌唱生涯。（香港開電視）

後來鄭敬基參演了多部膾炙人口的作品，當中在《烈火雄心》飾演的「南山三虎」的兄弟情，感動萬千劇迷，他更為角色寫了一首歌，「這個消防員的角色，是我演戲裡最喜歡的，第一次覺得自己演戲不是記對白。看劇本有一場戲是說自己沒有希望，準備和幾個好朋友說再見，我和監製說，這裡如果有一首歌讓我加進去就好了。其實一直沒有忘記自己的歌手身份，我想藉這個機會反彈，（後來）很多人都記得這首歌，因為那一幕令到這首歌出現。」

演藝事業漸入佳境，鄭敬基的第一段婚姻卻亮起紅燈，他毅然離開香港，並形容選擇家庭是人生中最重大的決定，「當時在婚姻上遇到崎嶇，我想回去陪小朋友長大，因為覺得這樣才是一個負責任的人，雖然負責任的人是不應該犯這麼大的錯，但既然犯錯了，之後就要學會道歉，帶給小朋友好一點的成長。」一對寶貝仔女亭亭玉立，現時鄭敬基把精力投放在最愛的音樂事業上，更透露即將為一位一線演員監製新碟，敬請大家期待。