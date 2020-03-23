【新冠肺炎】廖熙琳日本返港仍去試鏡捱轟　IG回應：沒強制隔離令

由於新冠肺炎肆虐，近日更全球性爆發，早前香港政府要求在3月19日凌晨零時起，由大陸、澳門以外地方返港的人士入境要強制接受醫學監測14日。而日前就有一名為「Mak Belebala」的網民在Facebook發料，指3月20日去試鏡時遇到一位剛從日本回港的女藝人，向對方查詢有否自我隔離14天時，對方竟笑笑口回應：「你真你真係儍㗎喎」，並直認自己在日本回港後有感到「不舒服」。雖然「Mak Belebala」並沒有直接指出該名女藝人的真正身份，但邵子風之後就在Facebook公開該女藝人的IG截圖，其後網民亦成功起底，證實這位女藝人是早前為香港開電視拍過旅遊節目《美少女日本民宿》中的廖熙琳（Hillary Liauw）。

IG道歉

事情被揭發之後，Hillary曾回覆傳媒澄清自己是3月11日返港，當時仍未實施從日本返港後的強制性隔離令，不過她仍然有自我隔離，每日量體溫，其後曾在18及20號兩次外出參與綜藝節目試鏡，而「不舒服」是指心情。然後Hillary亦有在個人IG發文回覆並道歉：「我身體非常的健康 回來後有做自我隔離 也有每天量體溫 沒有強制家居隔離令在身 非必要的社交活動都取消了 感謝朋友們的關心 直至這一刻我身體非常良好 這段時間沒有生病 身體上沒有任何不舒服 大家不用惶恐 對不起。謝謝。」唯網民對這個解釋並不滿意，更質疑Hillary在5日前曾去運動場跑步，並不如她所說的「非必要的社交活動都取消」。

至今仍不斷有網友留言指責Hillary。（Instagram@hillaryliauw ）

不過Hillary真係幾鍾意做運動：