有「翻版超蓮」之稱的鍾采羲(Iris)近日就因為新冠肺炎(俗稱:武漢肺炎)的影響,而停工兼留家休息。日前她就在Instagram上張貼一張性感比堅尼照,回味好天氣可以出海玩樂的時光,並寫:「Waiting for the sun to raise again, be safe and stay healthy .(等待着陽光再次出現,大家要注意安全及身體健康。)」有網友讚她靚、派福利,Iris也回覆說:「扮吓女神。」