新冠肺炎令到不少行業停工,演藝界更幾乎全面停工,很多藝人都想辦法打發時間,Supergirls成員Aka就想到重po舊相,昨晚她突然想起自己在澳門影的水著相,重放在自己的IG,,她更寫上「 throw back I miss Macau mo The foods n my friends there 」看來她十分掛念澳門的人和事,但很多網友就將重點放在Aka的白色泳衣,就連她的好友孫慧雪都話:「我都有呢套泳衣呀」Aka亦有回應:「想睇你著多d雪雪」