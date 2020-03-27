李珊珊被內地網民毒舌酸「老了很多」　自認肥開Post神回應：吹呀

淡出幕前7年，李珊珊去年為精神健康基金會拍攝短片，直認於2017年患上「驚恐症」，以「同路人」的身份勉勵病情緒病患者，雖然她表示自己驚恐症的症狀無再發作，但仍然要準時覆診、準時食藥。而近日李珊珊在「新冠肺炎」肆虐期間，李珊珊繼續散發善心，不斷走訪香港屋邨和街頭派口罩。惟在分享行善的同時，卻惹來酸民留言批評：「你老得真快，小時候的你，完全變了」。好在珊珊EQ夠高，以一句「若能夠經歷生老病死，並且苦樂參半，渡(（度）過完整的一生是我的榮幸。謝謝評論」回覆，獲網民激讚。

幸好李珊珊EQ夠高。（李珊珊微博）

自認胖胖的

由於酸民的毒舌，不少粉絲都擔心受「驚恐症」困擾的珊珊的情緒會否受到影響，慶幸李珊珊心理質素夠高，日前亦在微博發文分享個人的情緒狀況，自認胖胖的：「由我決定重見天日，身心已經豁了出去。首要目標，就是愉快生活繼而減低服藥份量。其次，就是要拿回體魄去做想做的事情。第三，善用現有的體力達致效益和貢獻。簡單來說，珍惜光陰。任誰也不能令我卻步的，甚至無所畏懼半點不讓」，事後還Hashtag「#吹呀 #剛洗頭 #我就是這樣 ​​​​」，看到珊珊的感言，網友都表示非常支持，更大讚珊珊胖得可愛、胖得美麗，身心健康最重要！

+ 4 + 3 + 2

睇返李珊珊啲舊相：