日本網紅生劏電鰻即煮即食　做實驗幫iPhone叉電結果係點？

根據維基百科的解釋，電鰻，是是一種以能短暫強力放電而聞名的淡水魚類，牠特化的肌肉組織所構成的放電體，當數千個放電體一起全力放電時的電壓便高達600至800伏特。而牠不被自己或同類電到，那是因為電鰻體內的脂肪組織有很好的絕緣作用。

而最近日本以「生劏海鮮」而聞名的YouTuber「きまぐれクック（Kimagure Cook）」購買了一條電鰻，準備為觀眾直擊整個劏鰻過程，包括劏前處理、放血、清內臟以及去骨，繼而烹調再試食。

Kimagure Cook的頻道訂戶人數超過300萬。（YouTube）

一條活生生嘅電鰻！（YouTube截圖）

Kimagure Cook提到，電鰻除了會在受驚的時候產生電流之外，存放着電鰻的水袋亦可能會有殘餘的電流，所以由剪開水袋到取出電鰻，Kimagure Cook亦全程帶上膠手套，亦要小心處理「電水」。即使如此，Kimagure Cook仍然能夠隔着手套感受到輕微的電擊。有見及此，Kimagure Cook就做了一個小實驗，試試透過電鰻產生出的電流為iPhone叉電，結果當然不出所料－－－冇反應！不過，最令Kimagure Cook驚訝的是電鰻的超厚脂肪層，看起來肉汁鮮甜又肥美，經蒲燒烹調後，脂肪的口感不比深海魚差，入口即溶！

真係估唔到電鰻劏開咗係咪嘅樣：