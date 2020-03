【新冠肺炎】鄺潔楹留守家中抗疫拍片分享　二千呎豪宅首曝光

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)持續肆虐,已蔓延至全球各地,且疫情愈來愈嚴重,本港的新增確診個案數字連日來亦大幅增加,情況令人擔心。本地一眾藝人日前就於IG出post呼籲大家盡量留守家中抗疫。身為宅男女神的鄺潔楹(Judy)亦有乖乖留在家中,她這日還拍片並放上IG同大家分享她在家中是怎樣打發時間的。她留言表示:「I know how y'all feel. But really STAY HOME if you can. We'll get through this! 」

Judy叫大家乖乖留守喺屋企。(ig@judy.kwong)

Judy出身富裕家庭,與家人同住二千呎獨立屋,有指她和哥哥於跑馬地擁有逾港元千萬元的物業,身家豐厚。她今次拍的片就讓她的豪宅曝光了。Judy記錄了她一天在家中做的事,包括在客廳看電視、敷面膜、看書、做運動、又成個人瞓在梳化邊上面、在梳化上打筋斗,張梳化真係好大呀。她還入廚房拿士多啤梨和雪糕等零食吃,見到她的廚房入面有一個對門式的雪櫃,可以想像到她家的廚房有多大。她在客廳看平板電腦時,可見她身後的獨立花園大到放得落大張藤椅。有網民就留言話好想去她的家裡參觀。

Judy出身富裕家庭。(ig@judy.kwong)

