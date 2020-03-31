【權力遊戲】冰原狼Summer離世　粉絲心痛留言：牠一直在我們心中

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中的四大家族都以不同動物象徵他們的家族精神及以此為家徽，例如House Targaryen是龍、House Baratheon是鹿、House Lannister是獅，而House Stark就是狼。在劇中Stark家族的孩子都會有一隻冰原狼陪伴在側，在拍攝時劇組都以外貌酷似狼的因紐特犬來拍攝，而日前就傳出在劇中飾演狗狗Summer的Odin因癌症離世的消息，令大批權力遊戲粉絲非常傷心。

Bran（右）手抱的就是飾演Summer的Odin。（IG圖片/@got_direwolves）

Odin的主人Willliam Mulhall日前在Instagram公開這個令人痛心的消息，他透露Odin在去年11月確診患上癌症後，一直都接受治療但最後敵不過病魔。他在帖文中透露在Odin 7週大就開始飼養，Odin的一生讓自己和家人都領略到人生的事情，而這些回憶都是無可取替的。更在另一帖文表示在Odin離世前的每天都能享用最愛的零食，可惜Odin最後都在睡夢中離去：「非常感謝大家為Odin的治療費用踴躍捐款，我們會用這些捐款來支付牠這段時間的醫療費，並將剩餘的錢捐給幾家狗狗慈善機構，希望能幫助在艱難時期有需要的狗狗們。」另外，Odin的弟弟Thor同樣都有在《權力遊戲》中演出，並飾演Robb Stark（Richard Madden飾）的冰原狼Grey Wind，如今Odin離開了，只剩下Thor影單隻影。

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