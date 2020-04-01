【機場特警】招Sir黎家智真人勁猛料　曾任G4貼身保護國家政要

無綫新劇《機場特警》由張振朗、楊明、蔡思貝、鄧佩儀主演，首集已經有唔少動作場面。不過，唔知大家有無留意其中一幕講到馬容義(楊明)等人迎接新上任嘅總督察章Sir（黃子恆），原因係上一任總督察招Sir要去機動部隊。雖然呢位招Sir只係出現短短幾秒，但原來佢大有來頭，原名黎家智嘅佢現實中曾任做過機場特警隊主管及要員保護組（G4)，保護過江澤民、胡錦濤等政要。

52歲的黎家智於美國大學畢業後返港，九二年即投考見習督察，其後曾駐守機動部隊，參與過遣返越南船民之行動，其後被調入G4，期間曾調往機場反劫機組。98年，黎家智升為高級督察後曾貼身保護前國家主席江澤民、胡錦濤、朱鎔基等政要。05年，黎家智晉升為總督察，其後出任機場特警組主管，至2010年，黎家智曾經出任反恐特勤隊主管。2015年離開警隊前，黎家智已經晉升為到警司級別。

2015年離開警隊後，黎家智成立「智帥」保安公司。對於離開警隊一事從商一事，黎家智曾在訪問中表示自己係一個行動派，但作為警隊高層好多時都只係負責行政等幕後工作。黎家智除了客串招Sir一角之外，其實佢亦係《機場特警》嘅顧問之一，並親自教授一班演員揸槍姿勢等。