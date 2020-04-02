【飛檳吧！】大馬網紅May Ho愛情故事勁感人　貼錢照顧胃癌男友

May Ho話自己好細個已經打作賺錢，原因係屋企需要好多錢。（mayho10@IG圖片)

男神莫竣名（Louis）及黎學勤（Jeffery）繼續喺《飛檳吧！男神》節目中邊溝女邊做節目，真係快活無比。不過，喺最新一集當莫竣名頻頻向網紅May Ho獻殷勤，搞到對方男友兼經理人Allen黑晒面，個個都交足晒戲。

莫竣名係咁獻殷勤，搞到May Ho男友嬲豬豬。

講到呢位May Ho，其實佢喺馬來西亞都幾出名，原因係同佢嘅愛情故事有關。May Ho同男友Allen喺網上認識之後，好快就約出嚟見面，一開始二人只係朋友關係，會不時一齊食飯，期間May Ho發現Allen成日胃痛，雖然對方就話係老毛病，但May Ho始終唔放心，幫佢搵咗幾間醫院做身體檢查，結果發現Allen胃部大量出血。兩星期之後，May Ho收到Allen嘅電話，話醫生懷疑係胃癌：「我聽到在開車立即哭了，然後馬上去找他，他也哭了。」

May Ho當年得知Allen患癌之後，唔理家人朋友反對，出埋錢照顧對方。（mayho10@IG圖片)

當時28歲嘅Allen患上胃癌第三期，May Ho一直陪伴在則，細心照顧，慢慢由朋友變為拖友，但May Ho話當時有唔少反對聲音。「好多朋友都話我一定係因為Allen有錢先同佢一齊，連媽媽都問點解要同個病人拍拖，但我堅持話佢會好返，只係需要時間。」患癌之後，Allen有近兩年無法工作，就連約會時嘅費用都由May Ho承包，令Allen感到十分內疚。「佢當時胃部被切掉75%，沒有化療，佢將所有積蓄都花喺藥、保健產品、有機食品之上，我有同佢講等佢賺錢之後再請我。」男友康復後，為怕對方辛苦，於是May Ho提議對方擔任自己嘅經理人、攝影師，有錢齊齊搵。