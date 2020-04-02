王君馨分享與老公愛情故事　12年Long D曾因半年無見而分手

王君馨 (Grace) 與丈夫Daniel由拍拖到結婚至今一直好恩愛，兩人結婚4年依然好似熱戀中一樣，還不時在社交網站放閃。日前Grace於她就以「君馨的愛情故事 My Love Story (上集)」」為題拍片放上她的YouTube channel，跟大家分享她與丈夫從邂逅到相戀的愛情故事，Grace與Danny分別在香港、紐約發展，這段12年的遠距離愛情長跑是如何修成正果。其實Grace之前都已經講過她是在美國紐約讀書時，做暑期工認識Daniel的，片中她又重新講一次，她當年19歲，在咖啡室做暑期工時，第一眼見到Daniel已對他一見鍾情，Daniel對Grace亦是一樣，兩人互相吸引着。

Grace同老公Daniel好恩愛。(ig@gwgurlie86)

Grace更瘋狂到要Daniel食她的口水尾，親手為他炮製「加料」特甜Caramel Mocho：「我將試完味的茶匙放回放裡，令佢飲我口水尾，好唔衛生。」於是Daniel開始約會Grace，兩人很快便相戀拍拖，不久Daniel便帶她見家長：「「Danny嘅家人係台灣人，佢哋好Sweet，第一次見家長已經係見成個家族，共11個家庭成員。」

Grace拍片分享佢同Daniel嘅愛情故事。(youtube截圖)

不過，兩人因為就讀的學校距離很遠，聚少離多，加上Grace有不少異性朋友，令Daniel難免有所猜疑，Grace表示：「半年沒見面也沒有信心，因而便分手了。」兩人拍拖約兩年後分手。Grace認為：「當時嘅我覺得如果我哋係是命中註定會喺埋一齊，我們經歷任何事都會喺埋一齊。」二人再見亦是朋友，一直有聊天及互相關心。後來，Grace考入中文大學交流一個學期，之後參選港姐獲得亞軍而簽約TVB加入娛樂圈，卻因壓力而情緒抑鬱，患過憂鬱症、導致暴飲暴食。她之後信主了，還找了Daniel去傳福音：「佢啱啱畢業，工作都遇上好多困難，而我哋都想知道自己係咪對方嘅唯一。」經過一個月的冷靜思考期，兩人終認定對方便正式復合。至於往後的發展就於下集待續。

Grace同Daniel仲未有自己嘅小朋友。(ig@gwgurlie86)

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