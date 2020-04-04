【專訪】JUDE曾若華兼職影婚照維持歌手身份：成件事其實好sad

出道5年，曾若華（JUDE）作品不算多，既擔心被遺忘，又要擔心收入，為了令自己好過一點，去年開始影pre wedding婚照，她說反正歌手可以有不同的身份。 二月時推出《零》得到不俗的迴響，之後找來連詩雅crossover，網民一面倒認為比原唱更出色，JUDE承認自己仍有很大的進步空間 :「初頭係有少少唔開心，但又唔會話後悔搵佢合作……」

JUDE所屬的華納唱片近年吸納了薛凱琪、林欣彤、陳蕃，擔心資源被分薄嗎？「藝人好多時都被動，不過只要你有idea，公司覺得好的話就自己會去做。」（陳順禎攝）

去年的《切膚之愛》是一個關於為了前度洗紋身的故事，今年的《零分》是因為曾被前度覺得未夠好，總是挑剔、扣分。JUDE的愛情路並不順暢，不過沒有這些所謂的經歷，又那來今天的靈感。她曾認真去想是自己未夠好，抑或對方唔夠愛。「對方肯講出嚟可能都係想我好，亦代表其實佢係愛我。有網民覺得呢啲蠢事唔應該拎出嚟分享，但我覺得自己係真正放低呢段感情，成長咗先可以咁坦白講出嚟。」

JUDE希望下次再與連詩雅合唱時，係由自己全創作（judetsang @IG圖片)。

總之有人留意就得

《零分》由林若寧、徐浩、黃兆銘、齊樂平等打造 ，JUDE親自參與作曲部份，當初在構思宣傳方案時，唱片公司提議crossover，JUDE第一時間就想到連詩雅，認為她絕對是慘情曲風的代表。合唱版本推出後，網民大讚連詩雅唱功有進步，歌曲猶如提升了一個層次。有否感到作品被騎劫？JUDE說:「初頭係有少少唔開心，因為被人拎去比較，但又唔會話後悔搵佢合作，因為佢真係適合。大家都覺得我唱歌有進步空間，呢個係事實，同埋呢類型嘅曲風對我嚟講係新鮮，唔可以話因為我之前唱rock就被框住。我又會諗大家聽完合唱版本之後，可能會搵返我以前嘅作品嚟聽，都算好事，所以真係唔會太過唔開心。」對JUDE來說，無論是正面或負面，反正歌曲被樂迷留意已經足夠了。

JUDE在英國成長，所以媽媽提議佢返英國工作。她笑言做歌手其實很任性，但感恩父母給予自由。(judetsang@IG圖片)

唔會少少嘢就退縮

JUDE除為自己的《切膚之愛》作曲外，林欣彤的《失戀的人站起來》亦是她的作品。如果收入與付出成正比的話，她應該過活得很辛苦吧？她苦笑說：「呢個係非常難答嘅問題……其實上年開始pick up返攝影，有幫表姐影pre wedding，當時係因為好唔開心，成個人好down，咁不如做啲嘢令人開心，成件事係好sad，不過而家睇返又幾好笑。」JUDE坦言影婚照不足以維持生活，純粹是可以做自己喜歡的事，同時又可以令人歡樂。屋企人雖然擔心，但不曾反對。「媽咪係好擔心，亦都有叫我返英國，主要係見我好似唔太開心同埋又唔多嘢做，但我同佢講如果咁就要縮的話，當初就唔應該入行。」對於一年一歌的做法，JUDE其實一直有在創作，奈何有時創作過於複雜難以駕馭，結果又要重作。「公司會覺得我作咗首歌好好聽，但根本唱唔到，會變成浪費，所以上年花咗好多時間去研究。」曾被公司雪藏的她，如今已不再擔心，笑言是因為已經成熟了不少，不再是小妹妹。「雖然仲有好多位可以進步，但唔會再擔心。」

Hair: Haysses Ip@HAiR

Make up: Jess Yung

JUDE在大學時曾修讀音樂，但因為太難，所以最終選擇了攝影，所以出道後，不時MV均由她操刀。(judetsang@IG圖片)

JUDE去年開始影PRE WEDDING婚照作品