【佛洛伊德】首集頭5分鐘已超精彩　一代宗師變神探查國際陰謀

Netflix劇集《佛洛伊德》（Freud）自3月中旬上架後一直佔據本地播放排行榜Top 10位置，人氣絕對不比熱門劇集《梨泰院Class》、《再見媽媽又再見》弱，而事實上作為首部進駐Netflix的奧利地劇集，它亦為觀眾帶來不少驚喜，單計首集頭5分鐘佛洛伊德「運用」催眠術的畫面，便已經引人入勝、拍案叫絕，加上之後的劇情發展，絕對稱得上是「異色神劇」！

《佛洛伊德》在3月23日在Netflix正式上架，由奧地利型男Robert Finster飾演心理學一代宗師佛洛伊德。（海報）

《佛洛伊德》主要講述殿堂級心理學家、精神分析學之父佛洛伊德成名之前的故事，事業載浮載沉的他急於在19世紀的維也納闖出名堂，之後無故捲入一宗少女虐殺案，並發現案中有案，每單發生過的離奇殺人事件同樣與一個國際級陰謀有關！而奧地利型男Robert Finster飾演的佛洛伊德在故事中並非擔任典型神探角色，他雖然與福爾摩斯一樣是慣用可卡因的「癮君子」，但他沒有超卓的推理能力，劇集首5分鐘更告訴觀眾他是一名「騙子」……

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當然，佛洛伊德在之後的劇情中慢慢解鎖了催眠能力，更透過「異能」窺探美女靈媒Fleur（Ella Rumpf飾）的潛意識世界，逐層拆解多宗殺人事件背後隱藏的驚天大陰謀，裏面不僅牽涉匈牙利邪教「塔托胥」（Táltos），亦與神秘催眠高手有關係，令佛洛伊德一度徘徊生死邊緣。在首季一共8集的故事裏面，亦不乏血淋淋的恐怖畫面，相信一班「嗜血之徒」必定睇得開心又過癮。

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