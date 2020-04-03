【On Call 36小時II】35歲岑麗香愈大愈靚　演技自然獲觀眾激讚

TVB經典醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，一眾女神加盟第二輯令觀眾大飽眼福，包括有「學霸港姐」朱千雪、「索媽」李雪瑩，以及「香香公主」岑麗香。相隔7年，香香已是一子之母，近日亦回歸TVB拍攝新劇《BB大晒》。

相隔7年，香香已是一子之母，近日亦回歸TVB拍攝新劇《BB大晒》。（IG/ @heungheungeliza）

香香在《On Call 36小時II》中飾演醫院義工「車車」，單純、善良的人物性格與香香的形象非常吻合。劇中，她因病導致器官衰竭離世，那一幕不少觀眾看到眼濕濕，香香自然的演技令觀眾完全投入其中。

現年35歲的岑麗香愈來愈靚，跟劇中臉圓圓的她已經判若兩人。她於2010年參加國際中華小姐奪冠入行，加入TVB的頭兩年主力擔任節目主持，最為人熟悉的就是在明珠台主持《港生活港享受》。2012年，香香開始拍劇，第二套劇《巴不得媽媽...》已經是第三女主角，更憑「香香公主」一角大受歡迎。直到2018年約滿TVB，《果欄中的江湖大嫂》就成了她當時的告別作。

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香香於2019年誕下愛子吳主軒（Jacob）後，近日亦回歸TVB拍攝新劇《BB大晒》。沒有拍劇一段時間，重回劇組香香感到非常新鮮。新劇角色是一名讀書人，對白中有很多成語，令她倍感壓力。而開工的日子，香香非常掛念囝囝，幸得家人的支持及鼓勵，才令她安心接拍，大家很快就可以看到香香的幕前演出。

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