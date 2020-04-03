黃偉文IG上載《命硬》初版歌詞　爆主唱本來唔係側田

「二百年後在一起 應該不怕旁人不服氣」一看歌詞，腦中便會浮現側田的歌聲，《命硬》一曲更成了港人唱K必點歌。填詞人黃偉文（Wyman）昨日（2/4）在IG上載了《命硬》的第一版歌詞，現在看回他覺得沒有想像中完美：「現在再看連自己也覺得沒有記憶中那麼完美，但完全不同的故事線其實也無法比較。」

Wyman上載了《命硬》的第一版歌詞。（IG/ @concertyy）

Wyman上載了《命硬》的第一版歌詞。（IG/ @concertyy）

尚有個她 未心死 天天衰老仍然守候你 時常在想 你正在某片地 悠然地呼~氣

當初創作《命硬》時，Wyman設定的故事是以「女孩在書桌前連夜寫信例背影」作開頭，和薛凱琪的《奇洛李維斯回信》100%一樣，只是兩位女主角身處的時代背景變了。同是寫信給心愛的人，但故事結局卻差天共地：「由00年後的香港變成40年代二次大戰某歐洲小村落，同樣天天寫封封寫滿六百句的我愛你的主角，心知機會渺茫的那些信，命運將是如此的不同…這是我當時和自己玩的遊戲。」

故事的開頭與薛凱琪的《奇洛李維斯回信》100%一樣。（IG/ @concertyy）

Wyman透露這份詞本來是寫給女歌手A的，填詞時一直想着用她的聲音來演繹這個故事，可惜對方連旋律也沒有採用。他又覺得女歌手B都適合，決定轉為給她唱，但後來不知道為何她沒有灌錄，最終決定交回作曲人側田自己唱：「但側田覺得這份詞不適合他，想我重新填詞…所以《命硬》是為側田的雄渾聲線度身訂做的。不是這種情況的話，平時我是很少願意同一demo寫多於一稿的。」至於女歌手A同女歌手B是誰，Wyman就話：「唔會講！」