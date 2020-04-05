關淑怡出道後緋聞多　《志雲飯局》受訪指曾與「大隻仔」拍拖4年

於90年代紅遍亞洲、現年53歲的關淑怡（Shirley）今日凌晨（5日）突然在Instagram宣布退出樂壇，暗示自己是「被退出」，並強調自己不是一件貨品、亦不是扯線公仔，不希望任人擺佈。其實自Shirley自1986年出道之今，演藝生涯經歷大起大跌，更到過日本發展紅遍亞洲，90年代初期已奠定天后級地位。然而人紅自然是非多，在Shirley的演藝生涯當中傳出過多宗緋聞，惟Shirley只承認過的，就只有周文健一人。

關淑怡與周文健在92年拍拖，是Shirley唯一一名承認的圈中男友。（資料圖片）

關淑怡的緋聞多不勝數，當中包括有李克勤、曾志偉以及林國斌等。90年代初，關淑怡與李克勤同屬寶麗金唱片公司，在工作上經常合作，曾合唱《劃星》、《一切是創造》、《依然相愛》和《只想你會意》等名曲。當時有傳因合作而日久生情，繼而傳出緋聞，不過Shirley亦澄清傳聞；至於與曾志偉緋聞，是源於2001年關淑怡被發現懷孕，有指志偉在經濟上支持Shirley，當時一度盛傳好友曾志偉是父親，消息一直沒有被証實，兩人亦多次否認傳聞。但直至2014年，Shirley在私人Instagram戶口上透露生父英文名，始揭發生父是不丹寧波車，關淑怡和曾志偉的緋聞才得以徹底澄清。

其實關淑怡與周文健是在1992年開始拍拖，不過當時卻未有被傳媒大幅報道，直至2008年關淑怡在《志雲飯局》中提到與周文健的4年戀情，而這段關係亦是Shirley唯一承認過的圈內戀情，1992年的Shirley正值如日方中，所以感情處理非常低調。不過最令人詫異的緋聞必定是林國斌，1993年，曾有傳媒指Shirley介入梅艷芳和林國斌成為第三者，而且事情亦鬧得非常大，最終Shirley還要唱片公司代為澄清才能平息。惟事件相隔數年，Shirley曾經在一次傳媒訪問上透露過，其實自己與林國斌並不太認識。