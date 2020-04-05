林泳淘轉行做YouTuber第一炮即被問三圍：邊個賤人同我擺佢出嚟！

前無綫《東張西望》主播，以「小背心」打響名堂的林泳淘（Wingto）去年10月離開TVB，雖然離巢後少了在電視上鏡的機會，但由於不斷有不同YouTube 頻道單位邀約拍片，早前更參演了ViuTV新劇《打天下》，人氣絕不遜於擔任主播時期。而Wingto最近亦專注發展網絡事業，還決心向YouTube界發展，開設了個人頻道，今日（5日）的首段影片《冇50題Q&A》在晚上8點鐘啟播後，約小時就已吸引超過1,300人收看。

Wingto叫大家記得撳訂閱佢個頻道同撳佢個鐘仔喎。（Instagram@wingt）

粉絲問Q頗為尖銳 一開始即被問三圍

Wingto第一、二段片的內容是「Q&A」，目的是希望粉絲加深大家對Wingto的認識，豈料片段的第一條問題就已經被問到年紀、身高、三圍和體重，Wingto聽過問題後即時作狀發火：「邊個賤人同我擺佢出嚟！」不過Wingto還是逐一回應，不過並沒有提供三圍數字。

其實粉絲提供的問題亦有些較為尖銳的，包括「有冇後悔入TVB」、「如果TVB叫你返去做，你會唔會返？」以及「入TVB係咪因為衝動？」等等，而Wingto亦毫不避嫌地回應謂暫時不打算回巢，不過就沒有因為曾在TVB工作而感到後悔，還大讚TVB是「木人巷」，透過以前的工作學習到不少知識。

重溫Wingto嘅主播樣：

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