王君馨自爆與男友Long D期間愛上男拍檔　「成日都好多掙扎」

新冠肺炎疫情下，娛樂圈好多工作都被逼停擺，王君馨就趁呢個時候開設個人youtube channel。早前佢拍片分享同老公啂愛情故事引起好大迴響，相隔一星期Grace終於上載《愛的故事》下集，片中更大膽分享同老公拍拖期間戀上另一男星：「其中一個男仔係我拍劇搭檔。」

王君馨同老公離離合合歷經遠距離戀愛，終於喺17年拉埋天窗。（IG：@gwgurlie86）

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王君馨表示自己19歲同老公相識，分手後兜兜轉轉到23歲再喺返埋一齊，之後展開遠距離戀愛：「由分開到重新喺埋一齊應該都有三年半，當時有其他男仔追求或者我喜歡其他人，都係拍唔到拖，好似個心去唔到。終於喺返埋一齊遠距離戀愛，最辛苦係有男朋友但每年只能同佢見一次兩次。女仔都係鍾意俾人錫，因為我係比較Physical Touch，我係需要一啲擁抱，可以觸碰到佢，自己成日都好多掙扎。」

婚後王君馨不時喺網上放閃，但其實佢地嘅感情都受到重重考驗。（IG：@gwgurlie86）

遠距離戀愛要抵受身邊相當多誘惑，Grace坦言自己都曾經動搖：「你都知娛樂圈有好多好吸引嘅男士。我大膽啲分享啦，其中一個男仔係我拍劇搭檔，總知我地每日都會見面，又會成日諗住佢，睇劇本又諗住佢，拍劇又諗住佢，真係開始會對佢有啲真感情。開始發覺會想照顧佢，想見佢多啲，到有一日發夢都見到佢，就感覺到上帝俾我一個黃燈，一個警號話我知要停一停啦，我就發覺自己諗呢個男仔諗得太多啦。」

王君馨喺片中自爆曾對同劇拍檔有感覺。（王君馨YOUTUBE）

當時Grace好坦白喺電話同Daniel講自己經常諗住一個男仔，Daniel好大反應話：「what the xxxx is that？」不過Grace就承諾：「除咗拍劇食飯，唔會單獨同個男仔出去食飯，同埋會喺平日對話當中成日提起Daniel，同埋如果Daniel返香港想見呢個人，可以約埋三個人見面。好多姐妹覺得點解要同佢講呢啲，記得當時發生過一兩次，每次一開始Daniel都會好嬲，之後佢都會話好感恩我願意同佢講。」

好在王君馨同老公互相坦白，成功跨過重重困難步入婚姻。（IG：@gwgurlie86）

Grace入行以來同多位男星合作，網友列出三大嫌疑對象，大家又覺得邊位似呢？點擊圖輯睇下邊位似：