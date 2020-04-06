格林美歌手Duffy銷聲匿跡多年　4千字文公開被禁錮迷姦過程

威爾斯女歌手Duffy於2008年憑歌曲《Mercy》紅遍全球，更奪得格林美最佳流行演唱專輯大獎。Duffy原本前途無可限量，可惜在2011年突然銷聲匿跡，不少歌迷都大感失望。直至今年2月Duffy突然在Instagram解釋自己當年曾被迷姦，而事件令她大受打擊。當時Duffy並沒有詳細講述事發經過，不過今日Duffy再於個人網站勇敢公開過程，並寫下自己這些年來的心路歷程。

Duffy寫下三千多字的長文詳細交代案發經過，她先在文章開端表示內容內能會令人感到不安，如果不想心情受到影響就不要繼續看下去，並指公開個人經歷在情緒上大受打擊，但繼續隱藏這個故事的話，只會摧毀自己的人生。她透露被迷姦後自我封閉了好長時間，並只跟心理醫生講述案發經過，更非常感謝這位女醫生的陪伴。

Duffy寫下三千多字的長文詳細交代案發經過。（IG圖片/@duffy）

Duffy詳述當年（估計是2010年）在準備推出第二張大碟期間生日的時候，在餐廳被下迷藥，然後被送到某外地，更不記得自己是如何被送到機上及汽車後座。犯人將Duffy安置在酒店房間後強姦了她，整個過程相當痛楚，而事後自己亦嘗試保持清醒。翌日Duffy被迫跟犯人待在一起，但對方並沒有正眼看她，而自己則半清醒半抽離地跟在後面，更擔心自己會被殺。在過程中，Duffy曾經想過趁犯人睡覺時逃走，但身無分文，同時又怕犯人追捕她，故最後跟犯人飛回國。

當年Duffy真係好紅！（Getty Images）

事情發生四周後，她在自己家中再被犯人下藥。當時自己也不清楚昏迷時，可有再被強姦。Duffy估計在外國被迷姦的時候，犯人沒有下迷藥，因為藥物無法帶到飛機上。起初Duffy不敢報警，怕犯人會追殺她，所以一直都沒有將事情說出來。另外，在強姦事件發生後，她曾受到兩次恐嚇及威脅，報警後她曾告訴兩名女警自己被姦的經歷，而且事件都有紀錄在案。

Duffy真係好勇敢。（IG圖片/@duffy）

事件至今過了這麼多年，Duffy終於能夠走出陰霾公開事件，她直言終於能夠自由：「當我寫這篇文章的時候，我問自己......是什麼讓我感到更加美麗，更加充滿希望和更加和平？因此，如果確實要將這件事放到網上，我希望它能為我重拾失去多年的微笑。現在我能夠丟下這個十年，過去的事就讓它留在過去，希望不會再有人問關於『Duffy發生什麼事』的問題，現在你們都知道，我終於自由了。」