戴志偉婚外情與Candy父女戀驚爆捲入四角關係　女方已有親密男友

現年59歲的前無綫藝員戴志偉，多年來在劇集中都是飾演負心漢等反派角色，他於2011年離開TVB後轉行做保險，現為保險公司分區經理。他於現實生活中有個大好家庭，與結婚多年的太太育有一子。但他早前竟被爆出背妻偷食，有報道指他搭上了於2016年入職公司的年輕女同事Candy，對方年紀比他細超過三十年。兩人更被影到他們在淺水灣密會，二人戴上口罩，十指緊扣手拖手行沙灘。他於入夜後即時回家陪太太和囝囝，享盡齊人之福。據悉，Candy和戴志偉這段父女戀在數個月前已開始被公司，甚至業內的人談論。

戴志偉於2011年離開TVB後轉行做保險。(vcg)

而這位Candy又被爆出原來有位關係親密的異性密友Terry，戴志偉這段父女戀可能是四角關係。有報道指有讀者爆料，並提供多張Candy與Terry的甜蜜合照，力證Candy與Terry的親密關係，指兩人相識多年，Terry一直對Candy關懷備至，又指Candy曾說Terry是她生命中最重要的男人。相中兩人表現親暱，亦有一起出遊旅行的照片，其中一張相是濕髮的Candy身穿浴袍緊靠在半裸上身的Terry身旁，在深圳的酒店式公寓內合照。

有指戴志偉捲入四角戀。(vcg)

報道指Candy幾乎每年生日都會和Terry一起度過，去年八月Terry為Candy慶祝生日時，除了在社交網上曬合照放閃，還post了一段「愛的宣言」，留言表示：「差不多由冇用兒童身份證開始，我們就在對方身邊，經歷高高低低，一同成長一同大笑哭泣及尋找快樂。人生一直都會有我陪住你再成長支持你。生日大快樂。愛你哦！ #我們都會幸福。」爆料者是因為替Terry感到不值，才公開Terry和Candy的關係。