石原里美原來係神槍手？　為食價值萬元A5和牛便當去到盡

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情一發不可收拾，而疫情嚴重的日本演藝界都宣布不少劇集押後播出，包括由石原里美主演的春季劇《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》（アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋）。早前演員們為了宣傳劇集，就聯同其他劇集單位的演員參與特別製作綜藝節目《FNS春之祭》。

今次參與的除了石原里美之外，《金裝律師》（スーツ）第二季、玉木宏與高橋一生主演的《龍之道：雙面復仇者》（竜の道二つの顔の復讐者）、由廣瀨鈴、堤真一、吉澤亮等演員，還有《試着死了一次》（一度死んでみた）、羽田美智子和中村俊介合演的《隕石家族》，總共5個單位的強大演員陣容，一同大玩遊戲。各單位在節目中需要過五關斬六將，考體力、眼力及腦力去贏得1萬日圓的A5和牛便當。

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一向在運動方面信心爆棚的石原里美就負責射擊環節，在指定範圍內射爆滾動的紅色氣球，射得中就有數，射錯藍色氣球就扣分。起初石原里美快速奪得30分，但最後因射錯氣球失分只得10分，跟奪得首名的松本穂香相差80分。另外，網民都非常留意石原里美在節目上的丸子頭造型及淡黃色指甲油非常有春日的感覺，更大讚她配上淡妝非常有鄰家女孩的感覺。

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