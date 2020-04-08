【香港小姐】盤點歷屆港姐之最　最美最強最高學歷仲有奪獎最多

新冠肺炎持續肆虐，疫情嚴重，香港各行各業都大受影響，而TVB亦決定將每年9月舉行的香港小姐停辦一年，無綫高層余詠珊在接受其他傳媒訪問時，指公司決定取消一年港姐選舉，因為海外佳麗難來港參選，也不希望內地人士冒險來港，更指港姐活動多，戴口罩會成為難題，所以決定忍痛暫停一年。以下就為大家回顧一下歷屆港姐之最：

上年冠亞季分別是黃嘉雯（圖中）王菲（圖左）和古佩玲，由於未有接任者，好大機會做多年。（資料圖片）

1. 最美港姐

1977年當年只有19歲的朱玲玲奪得冠軍以及最上鏡小姐，其獨特高貴氣質令人留下深刻印象，加上她保養得宜，至今依然漂亮如昔，被譽為最美麗的港姐。

2. 最強殿軍港姐

1979年鍾楚紅參選時只得第四名，之後她投身影壇發展，成為一線女星大受歡迎，無綫可謂走寶了。她主演的《秋天的童話》更成為了經典。

3. 失格港姐

1981年26歲的羅佩芝原本奪得冠軍，但她被揭發虛報年齡，報細了四年而後被褫奪銜頭，失去港姐冠軍資格，並由亞軍勞錦嫦頂上。

朱玲玲被譽為最艾港姐。(資料圖片)

4. 演技最強港姐

1983年張曼玉奪得亞軍及最上鏡小姐的，她在TVB拍完劇之後向外闖，在影壇大放異彩。創下香港金像獎五度封后的紀錄，後更先後憑《阮玲玉》及《Clean》分別獲封柏林影后及康城影后。

5. 最威港姐

1987年楊寶玲獲得冠軍以及國際親善小姐，之後她在《世界小姐競選》奪得「亞洲皇后」獎項，又在《環球小姐競選》獲第五名，成為港姐史上國際選美成績最彪炳的一位港姐。



6. 退選港姐

1987年邱淑貞於參選時，因被其他佳麗指控她下巴曾整容，最後不堪壓力而退選，之後她加入娛樂圈進軍影壇做「晶女郎」，成為一代性感女神。

邱淑貞因不堪壓力而退選。(網上圖片)

7. 裸照港姐

1993年參選時只有17歲的麥方喬（前名麥家琪）大熱倒灶五強不入，後來即流出了她的裸照轟動全港，最後她承認十五歲時被誘拍，其父更向高院申請禁令阻止裸照再被刊登。

8. 最受市民喜愛港姐

2012年朱千雪於全民投票選三甲中，原本走勢大熱可望奪冠，但最後因TVB冧server，令朱千雪變為季軍，故她被封為民選港姐。

9. 最高學歷港姐

1991年郭藹明以高學歷姿態參選，她是美國加州大學機械工程學碩士，歷年學歷最強的港姐。參選期間她因高衩泳衣導致走光，但仍大熱奪冠。



10.獲獎最多港姐

2001年參選的楊思琦，除了成為香港小姐冠軍，還同時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」等共六個獎項，成香港小姐競選史上獲獎最多的冠軍佳麗。

楊思琦是獲獎最多港姐。(IG@ShirleyYeungzeKi)

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