【On Call 36小時II】吳啟華從影37年　演醫生、變態殺手一樣出色

《On Call 36小時II》請來吳啟華飾演病理科顧問醫生。（《On Call 36小時II》劇照）

TVB經典醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，第二輯請來吳啟華飾演病理科顧問醫生「Lokman」，劇中他除了是楊怡師傅外，更會與年齡相差24年、當年只有25歲的朱千雪展開一段父女戀。吳啟華穿起醫生袍，不禁令人回想起「程至美」經典一角，同大家重溫吳啟華5大經典角色。

數到最經典必定是1998年無綫劇集《妙手仁心》系列，吳啟華所飾演的腦外科高級主診醫生「程至美」。他不單只醫術高明，而且性格隨和，做事認真有自信，對感情亦非常專一。當年成功迷倒不少觀眾，正氣、可靠的形象亦隨之深入民心。事隔12年，觀眾看到吳啟華都會稱他為「程至美」。

2001年播出的TVB劇集《倚天屠龍記》中，吳啟華所飾演的「張無忌」同樣令人印象深刻，他在光明頂一人單挑六大門派，更被「周芷若」佘詩曼一劍刺向心臟，網民重溫都話睇到眼濕濕。

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不過有網民認為吳啟華最經典的角色，並不是《倚天屠龍記》的張無忌又或是《妙手仁心》的程至美，而是1994年在周星馳主演的電影《九品芝麻官之白面包青天》中，飾演的陰險賤嘴狀師「方唐鏡」，他處處阻撓周星馳破案，二人鬥嘴的場面令觀眾睇得開心，當年的一句對白「我彈出又彈入，打我啊笨！」，到而家仍不時被人提起。

1986年播出的《流氓大亨》中，吳啟華所飾演的「鍾偉舜」亦算經典，其中他被萬梓良怒打一幕更加是非常激烈。劇情講到吳啟華謀殺親父後，被判無罪釋放，在庭上他更爆出如何玩弄周海媚的感情。步出法庭，他失散多年的哥哥萬梓良終於忍不住，在街上直接拎起垃圾桶向吳啟華掉過去，再衝上前打他一頓。

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吳啟華從影以來最Cult演出可算是1994年的《香港奇案之吸血貴利王》，在電影中他化身成變態殺手「林過仁」，集兇狠、變態，搞笑於一身。他是已改過自身兼信佛的殺人犯，不過，最後為了協助黃秋生殺人報仇，決定破戒執起屠刀。其中跟黃子揚大戰的場面中，有一句對白是：「你條腸跌咗出嚟，我幫你執返佢」，非常搞笑。除了變態殺手，吳啟華當年和黃秋生亦有另一套電影作品《街坊差人》，戲中飾演姑爺仔負心漢，不斷向女主角于莉施壓，亦看得觀眾咬牙切齒，證明吳啟華演技精湛，不局限在醫生角色。

不講不知，原來在1991年，吳啟華曾在不情願的情況下拍過三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》，本以為當男主角很開心，後來發現不對路想辭演，卻要賠償$2000萬港元，最好只好硬着頭皮完成拍攝。雖然電影創下近$2000萬港元的票房紀錄，但吳啟華拍完非常不開心，認為演員要為錢去做不情願的事，之後便離開香港到了泰國避世。