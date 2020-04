Linda在IG上載了慶生靚相。(IG/ @chungkayanlinda)

昨日是鍾嘉欣(Linda)36歲生日,她今日(10/4)在IG上載了慶生靚相。Linda面前放着2個外形精美的生日蛋糕,她手拿汽球笑得十分燦爛,並留言:「I feel loved. Thank you!My only wish this year is for our world to become healthy again.(我感受到愛,謝謝!今年唯一的願望是世界再次變得健康。)」

新冠肺炎疫情肆虐全球,移居加拿大的Linda只好留在家中慶祝。一眾圈中好友包括倪晨曦、廖碧兒、趙學而、陳凱琳、胡定欣、李施嬅、黃智雯等都有送上祝福。

點撃睇更多Linda靚相: