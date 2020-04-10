On Call 36小時II│林景程收入少仍堅持畀家用：屋企人會塞返俾我

TVB經典醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，劇中一班實習醫生羅仲謙、林景程、謝卓言和謝東閔之間的搞鬼互動令觀眾留下深刻印象。林景程有份參與《On Call》系列兩輯的演出，更憑「明太子」一角開始為人熟悉，他在劇中飾演一名骨科專科實習醫生，更與李雪瑩有感情戲。

林景程憑「明太子」一角開始為人熟悉。（《On Call 36小時II》截圖）

事隔7年，林景程重提最深刻的事，就是當年前路茫茫時，獲公司通知加入《On Call》劇組，他十分感激監製潘嘉德給予機會：「入咗公司之後，有一段幾長時間冇工作，冇生產力。突然德哥搵我去演『明太子』，喺垃圾桶抽返我出嚟，先有往後見到嘅我。拍攝係辛苦，第一次拍劇唔習慣凌晨工作，好在有成班on call buddies陪住，令自己唔會太緊張。最大收穫唔係得到拍攝經驗，而係識到佢哋。」

點撃睇林景程在《On Call 36小時》的演出：

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現年35歲的林景程，2009年參加TVB歌唱比賽《超級巨聲》出道，入行至今已經10年。拍劇上一直都是飾演配角為主，景程直言沒有太大發揮空間，亦曾經灰心想放棄，不過全憑對演戲的熱愛令他堅持下來：「參演過好多劇集，戲份少、發揮空間都比較窄，早兩年公司仲會有PA叫我返去演士兵甲。我試過連續8個月冇工開，會懷疑自己嘅價值同想放棄。當演戲機會又出現時，好似中咗毒咁，會埋返個頭落去享受。呢行最壞嘅地方係要等，有時等太耐好易整熄團火。有啲前輩話，如果有心做，無論金錢上或態度上，都要忍耐同堅持，聽落容易，做落好難，慶幸我暫時仲堅持到。」

點撃睇林景程在《On Call 36小時II》的演出：

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林景程畢業於香港理工大學物理治療系，是一名專業的物理治療師。做演員無論收入，還是工作機會都非常不穩定，不過比起做回全職的物理治療師，景程更希望兩邊兼顧：「全職物理治療都會考慮，始終係一份穩定同有意義嘅職業。喺再冇機會演戲，或者俾演戲呢一行淘汰我之前，我都希望可以兩邊兼顧，因為太鍾意演戲。收入上可能會少咗好多，但我相信夢想係要追，追夢一定有代價。除非生活唔到，否則如果承受到，夢會繼續追。最初都會返診所，但呢行唔定時，影響到病人覆診時間，所以決定轉freelance做社區物理治療探訪，收入少咗一大截，但起碼唔會影響到病人。」

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追夢的路從來不易，幸好有家人的支持和體諒令景程可以放心做自己喜歡的事：「冇劇開就盡量搵啲物理治療嘅工作，不過唔係話今日搵聽日就會有，所以收入有時都幾可悲，唯有慳啲使，好在平時個人冇咩消費活動。同埋屋企人都體諒，有時畀咗家用，屋企人會塞返啲俾我，叫我畀少啲添。嗰時拍拖個女朋友都好支持，好體諒冇咩特別要求。」