【晚吹】借錢三寶長期旁身　債仔：見到財務廣告會覺得係上天禮物

幾位嘉賓都試過還信用卡min pay多達三,四千元，與此同時，佢哋都有幾張信用卡喺手。。

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》搵嚟3位債仔做嘉賓。其中一位化名為賭仔嘅男嘉賓，高峰時期曾經欠債4至5百萬：「因為賭，我一開始係賭期指，上落好大玩得好開心，亦都有買馬，一萬一萬一咁買。」賭仔進行以上舉動時，只係一個收入萬幾係廿歲年輕人，之所以去得咁盡，佢話係因為屋企人留咗層樓比佢，當時約值6百萬，所以覺得就算輸極都有層樓，但最後呢？「而家層樓已經賣咗，本身係填到條數，但又繼續去賭。」賭仔本身係做生意，但受去年嘅社會運動影響，加上最近嘅疫情，令佢終於覺得捱唔住，開始戒賭。「當時你敢去賭係因為有收入，但而家無所以要停。」

賭仔最後連屋企人留比佢層樓都無埋。

賭仔表示由於身邊朋友都係賭從，所以借錢都算方便，但佢就話如果賭從朋友問佢借錢去交租的話，佢一定唔會借，原因係「你借去賭都仲有機會贏，交完租啲錢無晒」呢個邏輯，怕且只有賭徒先會有共嗚。講到借錢，賭徙透露自己玩期指時，身上長期袋住「借錢三寶」，當中包括身份證、收入證明同住址證明，需要借時，第一時間走入銀行，因為利息低。「之後就係去財仔，衝入去就即借，金額多數都係月薪幾倍。按樓又係先去銀行，再去財仔二按。」賭仔仲話好多錢贏到嘅錢都都只係夠俾信用卡min pay，雖然曾經羸過幾廿萬，但點都蓋唔住4百萬，所以到目前為止，佢都係還債中。

一個人無錢時，原來會覺得財務廣告係上天派天的禮物……

至於另一位女嘉賓阿豆，佢喺21歲就已經欠下40萬債項，當時嘅佢完全無諗過還唔到，但點解可以欠下巨款呢？阿豆表示係因為有少少貼仔嘅成分：「佢好大使，想玩時就即興去碌卡買。」負債累累一年多後，阿豆話有次連搭車返工嘅錢都無，試過錢包得30幾元，戶口為零，連買個飯盒都要分兩餐食。「有諗過真係死咗就算。」同賭仔一樣，阿豆對於銀行、二線財務公司或者大耳窿嘅借錢條例都非常了解，佢仲話：「當一個人無錢時，你喺街見到小巴啲咩咩財務廣告，都會有衝動打去問可以借到幾多，完全覺得個廣告好似係上天派嚟嘅使者咁。」

