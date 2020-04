美國廣播公司(ABC)播出的處境喜劇《摩登家庭》(Modern Family)正式告終,並於周三(8/4)播出連續兩集的特別版,為這齣橫跨超過10年、共11季的劇集劃上完美句號。劇集在10年間獲得不少獎項,不但在2010年至2014年間連奪五屆「艾美獎最佳喜劇」(Primetime Emmy Award for Outstanding Comedy Series),更贏得大大小小幾十項殊榮,絕對是處境喜劇界的經典。在特別版的結尾部份,Jay(Ed O'Neill飾)、Gloria(Sofía Vergara飾)等主要角色一起影自拍照。其間,飾演Claire的Julie Bowen便同時為自己和角色表達不捨之情:「I kind of don’t want to let go(我好唔捨得呀)」,而飾演Haley的Sarah Hyland亦謂:「Who knows when we’ll all be together again(唔知幾時大家先有機會一齊見)」,令觀眾隔住個Mon都覺得感動。

點擊下圖觀看最終集結尾場面: