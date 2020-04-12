連詩雅親口承認與音樂才子男友分手　彼此價值觀不同很難講到結婚

現年31歲的連詩雅（Shiga）早前曾經公開表示與音樂才子男友徐浩（Terry）在疫情爆發期間已兩個月沒見，當時她仍自言有信心男友不會變心。然而據悉兩人其實於去年底已達成共識和平分手，再見亦是朋友，在音樂上也會繼續合作。Shiga日前接受傳媒訪問時就親口承認與Terry已經分開了一段時間，坦言對於兩人關係結束感到傷感。

Shiga日前接受傳媒訪問時就親口承認與Terry已經分開了一段時間。(ig@shi_ga)

Shiga與Terry雖然兩人已分手，但依然是好朋友，彼此仍會互相支持。至於為何會分開，Shiga透露兩人現階段在某些時情上達不到共識，價值觀不一致，但她就未有講明是什麼事情，難免令人聯想到是否關結婚事。Shiga又表示覺得婚姻離自己愈來愈遙遠，認為婚姻或是一段關係，都需要兩人有接近的睇法才可以繼續一起走下去。如果兩人在一段關係中了解對方之後，發現彼此的價值觀不同，其實很難再去講結婚。

Shiga曾渴望早婚。(ig@shi_ga)

Shiga於破碎家庭中成長，童年時看見父母婚姻破裂致離婚，所以她曾經渴望早日結婚，可以擁有自己的家庭。她表示父母離婚後，最初幾年她也有跟父親保持聯絡，但近年已失聯，她有時也會夢見一家三口一起吃飯的畫面，說時不禁傷心落淚。一家人簡簡單單，開開心心地吃頓家常便飯，原來對Shiga來說卻是遙不可及。她覺得有溫暖的才算是家庭，但她的家只得孤獨。雖然她和媽咪感情要好，她媽咪也可以給予她溫暖，可是因為單親家庭有很大的經濟壓力，她媽咪忙於工作，兩人很少見面，她在家裡永遠都是她自己一個。童年時習慣孤獨，令她覺得人生最悲哀是欠缺知音人，沒人明白她的感受令她感到好孤單。

Shiga坦言感到孤單。(ig@shi_ga)

點擊下圖逐格睇Shiga嘅靚相：