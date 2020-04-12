傳不滿被採訪罵走主持周佩婷　呂慧儀澄清：我哋不嬲都係咁相處

「長腳蟹」呂慧儀 (Konnie) 性格友善為人隨和，向來無咩脾氣，不過今日就有無綫幕後人員向傳媒爆料，指Konnie被娛樂新聞台主播，有份主持《3日2夜》的周佩婷（Angel）訪問時一句：「你今日有乜講？」而「辣」着了，她即時嬲爆兼用好晦氣的語氣跟對方說：「你知唔知我哋拍緊嘢㗎！」事發時Konnie正於電視城開廠拍《愛‧回家之開心速遞》。

Konnie份人出名nice。(ig@konniecrab)

由於新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）持續肆虐，為了減低傳播和感染的風險，加上有「限聚令」，很多公開活動都取消了。娛樂新聞台要探訪娛樂新聞，唯有訪問自己公司的藝員，差不多每日都會派員巡電視城看看有沒有劇正在開工。《開心速遞》一星期播足七日，所以基本上日日都有工開，劇中一眾演員自然成為被採訪的對象。報道指Konnie其實不太喜歡開工時經常有人來做訪問，覺得娛樂新聞台採訪得太頻密，打擾到拍攝工作。事發當日Angel一行入廠，見到Konnie就上前採訪她，但Angel劈頭第一句就是：「你今日有乜講？」令到Konnie即時無名火起，用好晦氣的語氣跟Angel說：「你知唔知我哋拍緊嘢㗎！」

有指Angel激嬲了Konnie。(ig@angelchoww)

當時同場還有劉丹和周嘉洛，但他們見到Konnie咁嬲都不敢出聲。而Konnie消氣後，亦有接受訪問。據悉無綫有關方面亦有了解今次事件，希望娛樂新聞台盡量以不影響拍攝工作下進行採訪，並已向Angel作出訓示。Angel被問及此事時，就不敢多講，只表示事情已解決了。

不過Konnie接受《香港01》電話訪問時，就澄清：「我無講過『你知唔知我哋拍緊嘢㗎！』呢句說話，我唔會鬧人㗎，當日件事亦唔係報道所講咁嘅。娛樂新聞台係成日嚟採訪我哋，咁我哋都好歡迎，大家同事互相合作同幫助。每次我哋都會傾吓做訪問時有啲咩講，Angel係有問我『你今日有咩講？』我哋不嬲都係咁相處，大家都習慣咗，唔覺得有問題，咁當然講多啲《愛回家》嘅嘢就最好啦，幫我哋宣傳下。嗰日我哋放緊飯，我同佢一如往常咁傾吓一陣講咩好，我話嚟緊有集係講口罩嘅，就講口罩啦，佢都話好呀。之後佢有事要返上office處理，所以中途走咗，我哋就做住訪問先，佢都有再返嚟。我哋一直相處得好融洽愉快，並無發生報道所講嘅事。我哋呢套劇係唔會鬧人㗎。」

Konnie好少會咁嬲。(ig@konniecrab)

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