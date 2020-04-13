【機場特警．劇透】張振朗黃子恆不和升級　一招就將對方KO

《機場特警》第十一集劇透。

上回講到，凱晴（蔡思貝飾）的父母到機場警署報案，藉機為凱晴物色對象。外籍旅客因闖入禁區被捕，眾特警同情其遭遇。冠聰（朱敏瀚飾）父親鄔有為因記憶模糊被送往警署，重遇舊部永強（關禮傑飾），冠聰指有為患上腦退化症。冠聰自責有負於父親，得昊正（黎振燁飾）鼓勵。美茵（孫慧雪飾）考獲車牌，打開振赫（黃子恆飾）送贈的禮物卻另有所思。景山（張振朗飾）赴約與邱博士（區軒瑋飾）、宏宇（潘志文飾）共膳，及後卻指責宏宇不是。景山為超越振赫而衝紅燈，醜事傳回警署。瑞德（楊證樺飾）勸服企跳少女，凱晴對他改觀。容義（楊明飾）、昊正發現可疑車輛，車上放滿走私的電子零件。

張振朗係新一代衝動王？（《機場特警》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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振赫被雅妍（楊玉梅飾）催促早日計劃生育，美茵卻有所避忌。冠聰成功捉拿扒手，表現更有自信。容義偕至安（何依婷飾）與惠萍（程可為飾）茶聚，惠萍竟為容義介紹相親對象，至安憤然離開。凱晴的父母借意到訪天樂（王梓軒飾）、容義住所，凱晴大感尷尬，着父母離去。凱晴的父母遭行劫，凱晴自責未能好好保護雙親，景山好言安慰。景山、安娜（湯洛雯飾）合力修補容義與至安的關係，容義當眾示愛並表演才藝，表演雖然不濟，仍得至安原諒。振赫看出景山舊患未癒，不准景山代表特警組參加運動會。

回想當年！（《機場特警》截圖）

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